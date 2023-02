Una historia del rock al ritmo de "riffs" de WarCry para doscientos estudiantes de La Gesta

Pablo García, guitarrista de la banda asturiana de heavy metal "WarCry" –que en unas semanas emprenderá una gira por América–, enseña en una pantalla del aula de gimnasia una foto de los Rolling Stones. La audiencia son los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de Primaria del colegio de La Gesta de Oviedo. Van de los ocho a los once años. La imagen de uno de los músicos llama la atención de alguno de los alumnos que pregunta si uno de los miembros de sus satánicas majestades es el malo de Harry Potter. Comenzaba así una lección de rock –por lo visto necesaria– de una hora de duración a manos del virtuoso guitarrista ovetense, que compagina su trabajo con la banda de metal con su academia de música, AGM Pablo García. "La idea es explicarles la historia del rock a través de la guitarra eléctrica. La evolución desde el comienzo, cuando aparece Elvis, al paso que se da con los ‘Beatles’ y los ‘Rolling Stones’; la aparición del heavy metal con ‘Black Sabbath’ y ‘Led Zeppelin’", apunta, "quiero que vean que hay un estilo de música del que pueden disfrutar, porque estamos en un momento en el que todo es inmediato y dura muy poco, y que aprovechen herramientas digitales como el ‘spotify’ o ‘youtube’ para explorar".

No hay mejor ejemplo que una muestra. O, en este caso, que un "riffazo" de guitarra como dice Pablo García que dejó a los doscientos estudiantes que pasaron por esta clase con la boca abierta. Están más acomodados a otros ritmos. También disfrutaron de lo lindo acompañando al guitarrista a la hora de interpretar algunos himnos del rock como "We will rock you" de "Queen" o el "Black night" de "Deep Purple". "Es superbueno, toca muy bien", comenta entre bastidores uno de los profesores en alusión a Pablo García.

Durante estas clases, que el músico da con frecuencia, también pasaba algo curioso, los alumnos identifican rápidamente la música, pero son incapaces de decir el nombre del grupo. Lo explica mejor el propio Pablo García: "Les tengo que hablar a través de películas. Por ejemplo, les cuento que Keith Richards es el padre de Jack Sparrow; que la banda sonora de Iron Man es de ‘AC DC’; y que la canción de ‘Strangers Things’ es el ‘Master of Puppets’ de ‘Metallica’". Todo analogías.

Pero en la clase la guitarra y su evolución tuvo una importancia capital. "Les hago ver cómo la música fue evolucionando al mismo tiempo que este instrumento", asegura, "lo que intento es reforzarles la idea de que se dedique en el futuro a lo que les gusta; yo tengo la suerte de dedicarme a lo que me apasiona, ellos tienen que buscar que es eso que les gusta, puede ser la música, la ingenería, las matemáticas... lo que sea". Todo gracias al rock, un estilo de música que lamenta Pablo García: "No está tan de moda como lo estuvo". Una de las lecciones del guitarrista es que en la diversidad está el gusto: "Yo escucho heavy metal, pero me gusta el último disco de Rosalía; esto no es como el fútbol, no tienes que elegir entre el Barcelona o el Madrid".