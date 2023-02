"El humor no tiene edad, los niños me ven de Lina Morgan y se mueren de risa"

La actriz ovetense Ana Blanco lleva ya unos meses mimetizada en Lina Morgan, la que durante décadas fue una de las estrellas de la comedia en España. Tras una gira nacional, Blanco se meterá en el papel de la cómica en su casa, en el teatro Filarmónica. Será este sábado a las 18.00 horas cuando se suba a las tablas para representar la obra "Gracias por venir", que homenajea a legendaria cómica.

–¿Cómo llega usted a interpretar a Lina Morgan?

–En 2019 empieza el casting buscando a una persona que hiciera de ella y a mí me llegan un montón de wasaps de amigos diciéndome que me presentara. Siempre había hecho imitaciones, pero en distancias cortas. Sonia Vázquez, que es una actriz asturiana, me ayudó a grabar la prueba y mi profesora de canto Marta Toba me ayudó con la parte musical. Ha sido duro, porque es un personaje que, según sales a escena, la gente tiene que ver a Lina Morgan. Es una responsabilidad grande.

–¿Y cómo fue la preparación?

–Me vi muchísimos vídeos de Lina Morgan. Todo lo que ha hecho. Es la gran cómica del siglo XX, pero de ella solo hay cosas sueltas por internet. Uso mucho el cuerpo, moviendo la pierna como lo hacía ella. También me ayudó la imitadora Leonor Lavado. Es un proceso que continúa porque, aunque tengo función el sábado, durante toda la semana estoy viendo vídeos de ella. El texto, además, tiene algunas frases de las que usaba Lina, pero es totalmente nuevo y hay que adaptar el personaje a la obra.

–¿De qué va la obra?

–De una chica señora, de mediana edad, que llega con un paquete a una escuela de baile y allí empieza a cantar y bailar, aparece alguien que ella cree que es su novio y se enfada... Es una comedia de enredo, de equívocos. Hay chistes que meto por la gente mayor, pero está todo modernizado.

–Dice que fue una de las grandes cómicas del siglo XX.

–Fue pionera como mujer cómica. Y tuvo un gran impacto porque salía en televisión, la obra que tenía "Vaya par de gemelas" al principio no iba bien hasta que se puso en la tele, donde tuvo un éxito apoteósico. Esta obra para mí es un homenaje a mi abuela. Ella se quitaba el sonotone y lo ponía en la tele para oír a Lina Morgan y se moría de la risa.

–¿Qué poso dejó en los cómicos posteriores?

–Viene mucha gente joven al teatro y algunos vienen a verme llorando porque se acordaban de sus abuelos. También vienen niños que se mueren de risa, que se caen de la silla. El humor no tiene edades, Lina Morgan hacía mucho el "clown", la payasa, y es un símbolo de la comedia en España.

–¿El humor tiene límites?

–El humor no puede tener límites, puede estar contextualizado. Fui regidora de Quique Sanfrancisco y me acuerdo de un monólogo que hacía sobre los tanatorios que era de morirse de risa. Estamos viviendo una involución de la libertad. Hacer reír es una de las cosas más difíciles para un artista, porque si el sábado salgo a hacer de Lina Morgan y la gente no se ríe me cuelgan.