"El mejor instituto de Asturias" toma forma en La Florida

La visita institucional a las obras del instituto de La Florida estuvo tan preñada de temas de actualidad que concernían a uno y otro líder de los gobiernos local (Canteli) y regional (Barbón) que el centro educativo estuvo casi a punto de pasar a segundo plano. El presidente del Principado se encargó de que no fuera así destacando la importancia de los trabajos y de lo que allí se pondrá en pie "uno de los mejores institutos que vamos a tener en Asturias".

Lo será, insistió, porque el edificio está diseñado acorde "con unos modelos educativos novedosos, rompedores y que se identifican con las tendencia educativas del Norte de Europea". Un centro, resumió, que "nos pone en bandera".

Pero no es solo el de la Florida. La consejera de Educación, Lydia Espina, que acompañó al Presidente y la Alcalde en la visita puso el otro ejemplo y dio el otro titular. Si el de la Florida es uno de los más avanzados, el de La Corredoria, cuyas obras arrancarán en el primer trimestre de este año, según anunciaron ayer, será "el instituto más grande de Asturias".

Con esa previsión y con la redacción del proyecto para el nuevo centro de educación especial de Latores "a punto de adjudicarse", Barbón sacó pecho de la inversión educativa del gobierno regional en la capital Principado. "Estamos haciendo una apuesta por la educación en Oviedo de primerísimo nivel con datos ciertos", afirmó. "La inversión asciende a una cifra en torno a los 8 millones de euros aquí y la actuación de la Corredoria está en los 17,3 millones, son cifras muy importantes".

El presidente regional quiso destacar el esfuerzo hecho por todo para sacar adelante estas obras a pesar de los problemas. "Antes estas obras, no iban bien, los vecinos me decían que la obra estaba parada, y era verdad. Ahora lo que noto es que hay confianza, y eso es lo que me traslada también la asociación de vecinos, que esto marcha".

Barbón admitió que la del IES de la Florida es una de esas obras que "más dolores de cabeza, canas o perdida de pelo" le han causado. Era una "reivindicación histórica y justa" de los vecinos que "por desgracia" acumuló varios problemas. El Presidente citó algunos: incremento del precio de las materias primas, elevación de los precios de adjudicación... Pero también quiso reconocer el trabajo que están desarrollando ahora las empresas encargadas de levantar la estructura. Los trabajos, insistió, van en plazo, se ha ejecutado ya un 25% y la previsión es que finalizará en febrero de 2024. "Está en plazo y lo primero que tenemos que trasladar es que estamos contentos, y queremos transmitir a los ciudadanos de esta zona que el instituto por fin va adelante", reiteró.

El grupo hizo luego una visita dirigidos por el arquitecto Eduardo Fernández y, de Inspyra, y por el director de obra del Principado, Julio Vallaure. Pudieron imaginar cómo serán las estructuras que se levanten encima de esos pilares que van tomando forma, cómo darán su acabado final unos materiales especiales, policarbonato de huecos aleatorios que aportará una piel exterior de mucho diseño y mucha luz.

Barbón también recalcó el carácter "totalmente rompedor de la estructura del edificio" y su respuesta a los nuevos cánones del sistema educativo. No se trata, bromeó con los técnicos el Presidente del Principado, de aquel "progresa adecuadamente o necesita mejorar de nuestra época o de ponernos en fila delante del profesor". Estos nuevos institutos, explicó, están pensado para sistemas multidisciplinares, en los que todo se puede mover, separar y agrupar más fácilmente. Unos espacios, en fin, más flexibles y capaces de absorber una educación menos rígida, con capacidad de transformación.

Aunque Barbón quería celebrar el buen ritmo de las obras, tuvo también sus momentos de contrición y pidió "perdón" por los retrasos. "No han sido años fáciles, hemos tenido la legislatura más difícil de la democracia y por fin vamos a dar una satisfacción al barrio con este servicio de calidad de primerísimo nivel".

Canteli, en buena sintonía con Barbón, se mostró también con "una satisfacción plena ante lo bien que lo está haciendo la Consejería de Educación" y deseó que "no haya un parón".

Presidente, Alcalde y Consejera visitaron luego los aparcamientos y accesos que ha ejecutado el Ayuntamiento. Allí unos vecinos les saludaron, encantados de estrechar la mano a Barbón, al que conocían de verlo en los medios, y a Canteli, que había sido, le dijeron, cliente de una tienda de su hija, "donde compró algo para los nietos que tiene en Dubai". "Más de una vez", recordó Canteli. Y así, como si Alcalde y Presidente estuvieran ensayando el inicio de una hipotética campaña electoral juntos, se despidieron al pie de la obra.