El grupo italiano «Talco» llega hoy a Oviedo con canciones «de frenesí»

Tomaso de Mattia, más conocido como «Dema», cantante de la banda italiana «Talco», escribió el último disco de este grupo de rock punk, antes del covid –aunque se publicó hace unos meses– en una época «de cierto frenesí». En lo personal fue una época mala, reconoce. «Sufría de ansiedad y estuve a punto de hacer una estupidez muy grande», asegura. La estupidez era dejar la banda que tanto éxito le había dado, pero reflexionó. «El confinamiento, negativo desde muchos puntos de vista, llegó en un momento en el que una reflexión sincera y constructiva me devolvió la pasión por lo que hago», dice. La banda actuará hoy en Oviedo –junto a «Skama La Rede»– en la sala Estilo. El concierto comenzará a las 20.30 horas y presentarán su último disco «Videogame». «Tenemos la suerte de que después de tres años la gente no se ha olvidado de nosotros», asegura «Dema». Sobre lo que no es muy optimista es sobre el estado de salud del punk. «En Italia, esa escena lleva años muerta, más aún después de la pandemia. Antes, grabar un disco requería de un mínimo de cultura musical, ahora se ha llegado al punto de cantar con el ‘autotune’ al máximo», asegura. Las canciones de «Talco» están cargadas de crítica política. Lógico en la convulsa Italia. «Mi generación vivió un periodo histórico terrible en Italia, en el que Berlusconi arruinó la cultura, la moral, la política, espectacularizando la estupidez en sus cadenas de televisión y metiendo la mafia en las instituciones», resalta. También ve con preocupación la situación de España. «Se siente el avance amenazante de la derecha, lo que veo en común entre España e Italia es un aplastamiento de la cultura que nos está homologando a los Estados Unidos», resalta. En los conciertos de «Talco» era común escuchar una popular versión del «Bella Ciao» revolucionario y que ahora se ha popularizado por una serie de televisión perdiendo parte de su esencia. «Cuando empezamos a tocarla lo hicimos con la intención de cantar un himno universal que contara un momento glorioso, ahora hay dos facciones con la canción, una refugiada en la ‘‘no política’’ y otra acostumbrada a las fiestas de alcohol que despoja a ‘‘Bella Ciao’’ de su significado», aseguró.