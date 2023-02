El Campus del Milán acogió ayer la primera jornada de un encuentro internacional enmarcado en el proyecto «Opera and Early Childhood Education: Building European Awareness through Music in Pandemia Times», que coordina la Universidad de Oviedo y en el que participan otras cinco entidades asturianas, italianas y búlgaras: Fundación Ópera de Oviedo, Universita’ Degli Studi di Milano-Bicocca, Associazione Lirica e Concertistica Italiana (ASLICO), Academiya za Muzikalno y State Opera-Plovdiv. El encuentro, que culminará mañana con la representación en el Campoamor de la ópera para niños «Dolce Cenerentola», servirá para revisar los materiales creados en el marco del proyecto y marcar futuras crear líneas de actuación.