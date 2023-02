El Rector, al Alcalde: "Alguien tendría que explicarle lo que significa latrocinio"

"El alcalde de Oviedo no sabe de derecho ni lo que significa la palabra latrocinio. Alguien tendría que explicárselo, porque es muy grave y está mal calificado penalmente". Así respondió ayer el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, a Alfredo Canteli, tras arremeter nuevamente este miércoles el regidor contra el traslado de los estudios de Minas a la Politécnica de Mieres. El Consejo de Gobierno de la institución académica dio precisamente ayer un nuevo paso, aprobando el documento que recoge los costes de la salida de la Escuela de Minas de la capital. Tal y como ya había esbozado Villaverde, la mudanza tendrá exactamente un coste de 1.048.157 euros, de los que 575.000 estarían destinados a las obras de adecuación de laboratorios en el campus de Mieres.

El documento, que solo recibió un voto en contra, recoge también los ahorros derivados del traslado. En concreto, 188.409,45 euros. De ellos, casi 140.000 euros corresponden a la reducción de costes por la integración de asignaturas y la unificación del equipo directivo. En este sentido, el Rector precisó que lo que se iniciará en los próximos días es la mudanza de "los equipamientos docentes". "Hay algún laboratorio que se trasladará en una fase posterior en la medida de que esos equipos no existan ya en Mieres", señaló. En cualquier caso, insistió, lo que se llevarán al campus de Barredo "no son laboratorios, sino equipamientos que complementen" a los de Mieres. "Laboratorios como los del ICTEA (Instituto de Investigación sobre Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias) se quedarán en la ubicación actual hasta que se puedan trasladar al futuro campus del Cristo", añadió.

El Rectorado llevará hoy mismo el informe de los costes al Consejo Social de la Universidad para su aprobación definitiva. Tras ello y tras los recientes informes favorables de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España (Aneca), la tramitación para trasladar Minas a Mieres está a punto de culminar. "El día 16 tenemos Consejo de Universidades. Esto ya no tiene sentido", dijo Villaverde en referencia a la polémica que desde hace un año protagoniza el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo. Una polémica, se quejó, "con fines electoralistas y partidistas en la que la Universidad nunca va a participar".

"Lo que hay que hacer es trabajar", insistió en el sentido de querer concluir su plan de sacar los estudios de Minas de la capital y ganar espacio en el edificio de la calle Independencia para las facultades de Ciencias y Formación del Profesorado y Educación, hoy muy saturadas en sus actuales ubicaciones en el campus de Llamaquique. De hecho, la idea es que ambos centros utilicen el espacio que a partir del próximo curso dejará libre la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo.

"La propuesta pasó por todos los órganos, incluso por el claustro, formado por más de 300 personas, y solo recibió dos votos en contra. No es, por tanto, una decisión del Rector de latrocinio, sino una decisión muy pensada y analizada del conjunto de la Universidad", insistió el máximo responsable académico. Pese a las peticiones de Alfredo Canteli, el presidente del Principado, Adrián Barbón, rechazó este miércoles entrar en la polémica. "Canteli me ha pedido que lo pare, pero la autonomía universitaria me obliga a no intervenir", manifestó.