Mario Arias, al Rector: "Quiere llevarse Minas para potenciar a Gijón"

El nuevo capítulo de la batalla abierta que mantienen el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo a cuenta del traslado de la Escuela de Minas con dirección a Mieres se centra ahora en el diccionario. Los protagonistas son el alcalde, Alfredo Canteli, que acusó al rector, Ignacio Villaverde, de estar perpetrando un "latrocinio" con la mudanza; el propio Villaverde, que aseguró que "alguien debería explicarle" al regidor el significado de ese término; y Mario Arias, segundo teniente de alcalde, que ayer, tirando del diccionario de la Real Academia Española (RAE), se ofreció a dar esa explicación. "Es la acción propia de un ladrón o de quien defrauda a alguien gravemente. Parece evidente que el señor rector no puede ignorar que ha defraudado gravemente a la dirección, profesorado y alumnado de la Escuela de Minas después de que en su campaña electoral les dijera que el centro nunca sería trasladado", aseguró, "y en el mismo sentido, ha defraudado gravemente a los ovetenses y a la Corporación municipal, no ya sólo por quitarle a Oviedo un emblema universitario, sino también porque hacerlo con nocturnidad y alevosía". Arias ve en la maniobra de la mudanza un intento del Rector por potenciar las ingenierías asentadas en Gijón.

Más definiciones de "latrocinio", esta vez Mario Arias echa mano del diccionario panhispánico del español jurídico. "Lo define como hurto o fraude, especialmente el que se comete contra bienes públicos. De nuevo el señor rector no puede ignorar que su decisión de quitarle Minas a Oviedo en cierto sentido es un hurto o fraude a los ovetenses que con sus impuestos pagaron la adecuación de este bien público para que fuera destinado a estos estudios". Lo del latrocinio no es lo único que está en el centro de la polémica, Villaverde había circunscrito el debate sobre el traslado de Minas a una "polémica electoralista y partidista". Mario Arias no tiene la misma impresión. "Hay una acuerdo del pleno municipal, adoptado por unanimidad de todos los grupos, contra esa decisión; hay un amplio grupo de ex alumnos de la Escuela que está luchando para paralizar esta medida que no tiene ningún sentido más allá de cumplir una vieja aspiración del PSOE; los propios alumnos del centro se han pronunciado claramente en contra; y los propios ovetenses, según las encuestas, como siempre han mostrado cada vez que se planteó este latrocinio, se oponen mayoritariamente al mismo", asegura.

El segundo teniente de alcalde carbayón sí que ve una mano política que mece la mudanza. "Estamos ante una acción política perpetrada por una persona vinculada al PSOE y que tiene los mismos genes localistas anti Oviedo de la que han hecho gala todos los presidentes socialistas naturales de Gijón. El rector está ejecutando el viejo sueño del socialismo asturiano de quitarle la Escuela de Minas a Oviedo para tratar de ocultar su fracaso en el campus de Mieres y, al final, potenciar las ingenierías en Gijón", destacó. Ahondando más en esa idea, Arias agrega: "Es evidente que estamos ante una operación política del PSOE. El gobierno asturiano dice que no puede interferir en la autonomía universitaria para dejar Minas en Oviedo, pero sí pudo interferir en ella cambiando de un plumazo, con una intervención del Presidente en la Junta, los planes que el Rector hizo aprobar en el Consejo Social y en el claustro, eso sí, dejando únicamente de ese plan lo que afecta a Minas. Y más evidencias: el grupo socialista votó en el pleno contra el traslado, pero desde ese momento ha mantenido un silencio cómplice y lo mismo su nuevo candidato en Oviedo, que no tiene reparos en tratar de torpedear el acuerdo de la Vega o la Ronda Norte, pero mira para otro lado ante el latrocinio de Minas".