Vientos de swing caliente desde el Guadalquivir

Pese al cambio del clima sevillano al frío asturiano, el público del teatro Filarmónica entró ayer rápidamente en calor con el swing caliente de "O Sister!", segundo concierto del ciclo de Oviedo jazz organizado por la Fundación Municipal de Cultura y el Centro Nacional de Difusión Musical. El sexteto, que llegó a su actuación con las localidades agotadas, se metió al público en el bolsillo y dando palmas desde el principio.

La formación, que presentó su último disco, "Nobody Cares", no llevó en esta ocasión una sección de viento pero tampoco les hizo falta. Las voces de los hermanos Paula y Marcos Padilla y de Helena Amado son capaces de generar el sonido de todo tipo de instrumentos, hasta el de una cafetera, cuando cantan eso de "por favor no me hables hasta que haya tomado café". Después, una sucesión de composiciones propias presentadas entre continuos bailes bien coreografiados invitaron al publico a levantarse de las butacas. Siguieron homenajes a las bandas de swing y ragtime, a las "Boswell sisters"... Ellas fueron la inspiración para la puesta en marcha de este proyecto, que han podido presentar en New Orleans. A lo largo de su ya larga trayectoria, la banda ha comenzado a generar su propio repertorio y plantear una nueva propuesta escénica. Como bis, finalizaron con una versión acelerada de "Rascayú", entre aplausos de un teatro lleno y un público variado con ganas de otro jazz.