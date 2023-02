La primitiva deja 15,6 millones en Buenavista (Oviedo): "A ver si cambia la suerte del barrio"

Racha millonaria en Asturias. El sorteo de ayer por la noche de la primitiva dejó nada menos que 15,6 millones de euros en el barrio ovetense de Buenavista. La administración de lotería número 22, situada en la calle Fuertes Acevedo, selló el único boleto acertante de los seis números más el reintegro. Es uno de los mayores premios individuales que recuerdan en la zona, superando al de 11,8 millones del gordo de la primitiva que se llevó un vecino del Cristo en junio del año pasado.

Inés Garzo, propietaria de la administración que repartió fortuna en Buenavista, se enteró ayer de la noticia por LA NUEVA ESPAÑA y la recibió con inmensa alegría, aunque aprovechando la ocasión para reivindicar la mejora del barrio y sus alrededores. «Es una alegría siempre dar un premio así. Además, el barrio lo necesita, que estamos abandonados. No nos tiran el hospital y no tenemos ni bancos para sentarnos. A ver si esto cambia nuestra suerte», afirmaba anoche Garzo. Los seis números agraciados fueron los siguientes: 12, 36, 6, 29, 33 y 34. El reintegro fue el 5 y el complementario el 24.

Garzo, más que satisfecha por la «cantidad desbordante» de dinero repartido, no sabe quién puede ser el agraciado. Pero, con su experiencia, hace cábalas. No tiene peñas que jueguen en su administración y los números agraciados, «más bien bajos», hacen pensar que se puede tratar de una combinación de apuesta hecha con números que significan algo para el apostante. Todo ello le inclina a pensar que es una única persona la agraciada, y no un grupo. No recuerda repartir tal cantidad de dinero en un premio de un sorteo y solo lo ve comparable a la mareante cifra de una quiniela con un bote gigantesco que hace muchos años entregó su abuela.

Lo ocurrido en Oviedo fue el gran colofón tras un preludio que ya había repartido buena fortuna por la región. La «Lluvia de millones» del sorteo de euromillones, el sorteo especial que repartía cien premios de un millón de euros cada uno, también tocó en Asturias. Concretamente fueron dos de los premios sorteados, que fueron a parar a Gijón y Avilés.

Es la cuarta vez que se celebra la «Lluvia de millones». En 2016 y 2018 se repartieron 25 premios de un millón de euros en cada ocasión, pero el año pasado volvió a celebrarse ampliando hasta los 100 premios de un millón de euros. Este año volvió a repetirse con otros 100 premios de un millón de euros, de los que 17 tocaron en España. El euromillones es un sorteo que se hace en varios países europeos.

Y entre los 17 premios de España, Asturias salió doblemente beneficiada. Un premio fue a parar al despacho receptor de loterías 35.585, en la calle General Suárez Valdés de Gijón, en el barrio de El Coto; y otro acabó en la administración de loterías número 6 de Avilés, en la calle José Cueto.