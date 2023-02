El Pleno allana la vuelta de la actividad hípica a El Asturcón el próximo mandato

La concejala de Deportes, Conchita Méndez, defendió la viabilidad de la apertura de El Asturcón con seis informes técnicos favorables, mientras que el edil de Somos Rubén Rosón, advirtió de que el centro se convertirá "en un nuevo Calatrava, con pérdidas de decenas de millones para el Consistorio"; la socialista Natalia Santa Bárbara lamentó que el gobierno desoyera su petición de diversificar los usos del centro con campamentos infantiles y otras actividades deportivas.

La aprobación inicial del plan para reflotar El Asturcón abre ahora un recorrido de varios meses que incluirá un periodo de información pública de 30 días hábiles para presentar alegaciones, previo a la aprobación definitiva por el Pleno, que daría vía libre a la corporación para sacar a concurso la gestión. El periodo de adjudicación podría alargarse unos meses, lo cual impide que el recinto pueda volver a la vida antes de la finalización del presente mandato municipal.

El gobierno ve la recuperación del uso ecuestre mediante una subvención anual de 610.000 euros con la condición de invertir 9,1 millones de euros que permitirá revertir la situación de ruina que presentan algunas partes del complejo, situado en los límites de Oviedo con Llanera. "Lo que nos dejaron fue un caso de abandono patrimonial", reprochó Méndez a Rosón, después de que este atribuyera el origen del centro a un supuesto interés del exalcalde popular Gabino de Lorenzo de "traficar con caballos" y hacer negocios. "Era su minipalco del Bernabéu, los caballos eran lo de menos", declaró Rosón, quien instó sin éxito "a los ediles de Ciudadanos que no vayan al PP", a votar en contra, mientras Santa Bárbara lamentó que el gobierno "no haya querido escuchar" sus propuestas.

El debate más largo fue el que versó sobre un tema de actualidad nacional. PP y Cs sacaron adelante una propuesta para pedir el cambio de la ley del "solo sí es sí" a pesar de que Cristina Coto (Vox) optó por la abstención al ser rechazada una moción suya pidiendo la derogación en vez de la modificación de la ley.

Mario Arias (PP) habló de ataque a las mujeres; Luis Pacho (Cs) definió las consecuencias de la ley como "una chapuza" y tanto Coto como Hugo Huerta mostraron su rechazo a una ley que, a su juicio, pone en cuestión la presunción de inocencia de los hombres. Desde la izquierda, calificaron la propuesta de "electoralismo". Ana Taboada (Somos) defendió las mejoras que supone la ley para prevenir agresiones y el PSOE votó en contra porque su partido ya ha llevado al Congreso su propuesta para cambiar la ley.

Canteli cree que Vox seguirá en la oposición y bromea con subirle el sueldo a Cristina Coto





"Propongo subirle el sueldo para la próxima legislatura, cuando siga en la oposición". Con un tono medio en serio y medio en broma tomó la palabra el alcalde, Alfredo Canteli, después de que la única concejala de Vox, Cristina Coto, confundiera una moción de urgencia propia relativa a Trubia con Olloniego y tratara de justificar el lapsus. "Claro, como soy yo sola y la que más trabaja y trae propuestas", indicó la concejala, dando pie a la broma del regidor, que no sentó del todo bien a la edil de la oposición. "Yo no necesito subida de sueldo, me basta con lo que me corresponde por ley", apostilló Coto en medio de la defensa de varias mociones de Vox tumbadas una y otra vez por el rodillo de la mayoría del gobierno. Fue una de las anécdotas de una sesión marcada por el frío, el alargue hasta la extenuación de los debates, con guiños a la cercanía de las próximas elecciones municipales, y el constante recurso de la oposición a dar por hecho el pase del primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, de Cs al PP. El interpelado no cayó en la trama y no le arrancaron mención alguna al respecto. Otro momento cuasi cómico tuvo lugar cuando Mario Arias respondió a una pregunta de Ana Taboada sobre la adecuación de un local social en la Colonia Ceano para albergar a los colectivos desalojados del centro social de los Ríos, en Ventanielles. La edil subrayó que había hecho la pregunta a Luis Pacho (Cs) y quería que le respondiera él, aunque en ese momento había salido al baño. "Quiero dejar claro que fue por una necesidad fisiológica, no por cobardía ni nada parecido", explicó con humor el concejal de Edificios, pasando a responder que las obras para adecuar dichos locales se harían "en el menor tiempo posible".