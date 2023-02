"Asturias es un destino de bodas fantástico, tiene infraestructura, gastronomía y encanto"

La ovetense Ana García-Gayoso creó uno de los primeros blogs de bodas en España. Licenciada en Derecho con máster en Mercados Financieros, cambió el trabajo en una entidad financiera, en el área de comunicación y organización de eventos, por el sector nupcial, poniendo en marcha en 2014 la primera agencia de comunicación española especializada. La influencer, que reside en Madrid, ofreció una charla ayer, en el espacio Circus, en un acto organizado por la Fundación 16 de 24.

–¿Cómo decide dar el paso y cambiar de sector?

–Tras unos años en Caixabank decidí empezar por mi cuenta y organizar eventos centrados en el sector nupcial, con el que ya tenía contacto, pues cuatro años antes había puesto en marcha el blog. Siempre me había gustado el sector de las bodas. A las amigas que viajaban a otros países les pedía que me trajesen revistas de moda nupcial de allí, ya que en algunos como en EE UU la prensa especializada en ese sector era mucho más variada que aquí en España. Y desde pequeña, cuando paseaba con mi madre por Oviedo, cuando pasábamos por la puerta de la iglesia de San Juan o de la Catedral y había una boda le pedía que esperase para ver el vestido de la novia.

–Y decide abrir un blog nupcial.

–Llevaba años siguiendo tendencias, fundamentalmente de Australia, Inglaterra y EE UU. Y me lancé con «La Champanera» cuando el blog no estaba extendido todavía. Me adentré en el sector nupcial y algunos diseñadores y marcas de novias empezaron a pedirme asesoramiento.

–¿Detectó que había un vacío que cubrir?

–No existía nada parecido y llevaba años consumiendo contenidos de otros países y tenía claras las tendencias. Me apetecía dar una visión un poco más global del sector de las bodas a través de la web. No tienen nada que ver los talleres de costura a medida con nuestras marcas de moda nupcial internacional, pero entre los dos forman un entramado de costura para novias poco comparable con otros países.

–¿Cuáles son las claves para emprender?

–Hace falta mucha ilusión, paciencia con el manejo administrativo, perseverancia y pasión. Es más fácil llegar algo más allá cuando te entusiasma. Es imprescindible visualizarse.

–¿Qué es lo que no puede faltar en una boda?

–Unos novios contentos y animados que contagien a sus invitados de ese espíritu. Y que sea una boda diseñada con el corazón, con independencia del presupuesto.

–¿Cuáles son las dudas que más le plantean quienes organizan estas celebraciones?

–Muchas de las consultas privadas que me llegan están relacionadas con el protocolo. Una boda para la familia es su alfombra roja social y todo el mundo quiere ofrecer la mejor versión de sí mismo. Y aunque aparentemente el protocolo está un poco denostado, todo el mundo quiere cumplir y ceñirse a un mínimo guion. Por eso, cuando escribí el libro «Manual para organizar una boda perfecta», decidí dejar el ultimo capítulo para abordar los diferentes aspectos del protocolo, pero no para que se cumpla desde el principio al final, sino porque hay que conocerlo para saltárselo.

–En Asturias, el número de enlaces nupciales aumentó el año pasado, ¿se puede deber a los aplazamientos por las pandemias o otra razón?

–Hubo apelotonamiento de bodas al no poder celebrarse por el coronavirus, pero también Asturias se ha convertido en un destino de bodas. Tiene la infraestructura, la gastronomía y el componente turístico de lugar con encanto que lo convierte en un destino de bodas fantástico.

–¿Hay mucha diferencia en las celebraciones con otros países?

–Ahora está más globalizado. Cuando empecé con el blog había más diferencias con las de EE UU, Inglaterra o Australia, pero hoy en día las tendencias no tardan tanto en llegar ni nosotros en exportar las nuestras. Y no hay un único patrón para organizar una boda con encanto.