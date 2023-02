Canteli pide a Barbón que logre la Agencia de Salud y evite «otro desencanto en Oviedo»

Un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha vuelto a levantar la mano para reclamar al ejecutivo asturiano diligencia y tenacidad ante administración central para lograr que este organismo acabe en la capital del Principado. Canteli confía en que Barbón se haga valer ante el gobierno de Pedro Sánchez, pero le recalca también que si no logra que la Aesap llegue a Oviedo será «un gran fracaso para él» y «un nuevo desencanto para los ovetenses».

El regidor explicó a Barbón, en unas declaraciones realizadas a este periódico el miércoles por la mañana, que la ciudad «necesita ya buenas noticias», y que confía en que el presidente regional «consiga para Oviedo la Agencia de Salud». Canteli cuenta con que el ejecutivo regional «refuerce las gestiones para conseguir que Oviedo sea la sede de este organismo», tal y como viene reclamando el gobierno local desde que se planteó la posibilidad de crear este organismo, previsto dentro de un desarrollo legislativo desde el año 2011.

Canteli considera que la ciudad puede lograr imponerse a otras candidaturas como las que plantearán Murcia, Galicia, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-León o Extremadura. «Oviedo», declaró el regidor, «tiene todos los elementos necesarios para optar a ser sede de esta Agencia, que supondría un respaldo importante a su proyección biosanitaria». El Alcalde se muestra muy optimista pero también previene contra un mal resultado: «Solo una decisión política interesada», afirmó, «puede dar al traste con este importante respaldo a Oviedo para ser protagonista en un sector que ya forma parte de su potencial económico, laboral y social».

Pese a las dudas del Alcalde, vinculadas a los manejos de la política nacional, la creación de la Aesap y su descentralización es, todavía, una incógnita. El pasado martes, cuando la ministra de Sanidad, Carolina Darias, compareció en rueda de prensa para anunciar la aprobación del anteproyecto de ley, no quiso concretar si el ejecutivo nacional sigue con la idea de descentralizar el organismo, como sucedió con las sedes de la nueva Agencia Espacial Española, para Sevilla, y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que irá a La Coruña. Preguntada por esa posibilidad, Darias se limitó a decir que «cuando se inicie el procedimiento se determinará». En la práctica eso quiere decir que se pone en marcha un proceso de seis meses para definir el nuevo organismo y establecer, también, la sede y las circunstancias de su puesta en marcha. Durante ese proceso se decidirá si se descentraliza también esta agencia. Fuentes vinculadas a la política sanitaria nacional juzgan difícil que el gobierno central mantenga esa idea para este organismo debido a la fuerte dependencia que debería de tener con otros órganos, ámbitos, e instituciones con mucho recorrido y muy asentados en el territorio. En ese sentido, la mayoría de los órganos que deberían trabajar en red con al nueva Agencia de la Salud ya están funcionando en Madrid o Cataluña, principalmente. Es el caso, por ejemplo, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria o de la Sociedad Española de Epidemiología, ambas en Barcelona. Por otra parte, en Madrid, el Instituto Nacional de Salud Carlos III concentra varias entidades como el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Microbiología o el Centro Nacional de Sanidad Ambiental, además de la Escuela Nacional de Sanidad, entre otras.

Marginados en España

Pese a ese contexto difícil, Canteli considera que Barbón está ante «una excelente oportunidad para demostrar que tiene interlocución y reconocimiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez». «Asturias», insiste el regidor, «no puede seguir perdiendo oportunidades y continuar siendo marginada por el Gobierno del Estado. Esta Agencia es una buena oportunidad para afianzar la proyección de Oviedo y de Asturias en unos sectores de gran importancia para nuestro futuro económico».

Canteli confía en que «Adrián tome esta reivindicación como suya» y que consiga traer el organismo a Oviedo, también para sacudirse el pesimismo: «Tenemos muchas evidencias de que Asturias no cuenta como debería para el Gobierno de España. El AVE que no llega, los trenes que no sirven, las obras interminables como la de Nicolás Soria… Necesitamos ya buenas noticias y, sin duda, acoger esta Agencia sería una excelente noticia para Oviedo y para toda Asturias», remata el Alcalde.