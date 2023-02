García de Castro: "Pelayo es un personaje histórico, no una creación literaria"

El arqueólogo César García de Castro guio ayer al público que asistió a la conferencia del ciclo "Covadonga 722-2022" por las crónicas y los documentos que se conservan tras Pelayo y la histórica batalla. "Afirmo que existió Pelayo y el hecho de Covadonga", indicó ante un salón de actos abarrotado para asistir a la segunda charla de las cinco que ha organizado el Museo Arqueológico.

"Pelayo y Covadonga. Un binomio indisociable" era el título de la conferencia ofrecida por García de Castro. Tras el repaso de la documentación histórica concluyó que "Pelayo es un personaje histórico, no es el rey Arturo, sobre el que los británicos no tienen la certeza de quién pudo ser". "No es una creación literaria", dijo el arqueólogo.

El acercamiento a los documentos que se han conservado y en los que se hace alusión a Pelayo no se puede realizar como si fuesen actas notariales o partes de guerra, apuntó. Aludió a la crónica de Alfonso III, que se empezó a redactar hacia el año 870 y que tiene dos versiones, la rotense y la ovetense.

La primera de ellas, "el relato más completo", está redactada en un "latín muy torpe y tosco" con un "lenguaje limitadísimo y una ortografía aberrante", lo que le da "autenticidad mayor porque no ha pasado la validación de alguien culto con intereses de hacer un relato más adecuado a la norma cortesana". Es el relato más extenso y se refiere "al tal Pelayo", un oficial de la guardia de corps que sirvió a Witiza y Rodrigo, los últimos reyes godos.

Considera García de Castro que si Alfonso III "quisiese inventarse un ancestro legendario habría hecho de Pelayo un rey o un príncipe, pero permite que en la primera versión sea denominado ‘un tal Pelayo’ y figura como un oficial de la guardia de corps". En la versión ovetense de la crónica se alude al linaje real de Pelayo, que sería hijo de un duque.

En la crónica albeldense, no se dibuja "un perfil definido". Y la del obispo Pelayo lo vincula a las reliquias de la Catedral de Oviedo. Entre los documentos en los que queda acreditada la existencia de Pelayo el arqueólogo citó el testamento de Alfonso II, que se conserva en la Catedral de Oviedo. También aludió a una donación realizada en el año 869 por Alfonso III de unas tierras ubicadas en Tiñana, que heredó de Alfonso II, al que llegaron los terrenos de su bisabuelo Pelayo, primer monarca del Reino de Asturias.

Las fuentes árabes, aseguró García de Castro, constatan que existió un hecho bélico y que concluyó con derrota, afirma al hablar de la batalla de Covadonga. La conferencia "Pelayo y Covadonga. Un binomio indisociable" concluyó con varias preguntas por parte de los asistentes, que dejaron pequeño el salón de actos del Museo Arqueológico.

García de Castro fue presentado por la directora del Museo Arqueológico, María Antonia Pedregal. Esta es la segunda de las cinco conferencias programadas con motivo de la exposición inaugurada en la sala de exposiciones dentro del programa de actos de conmemoración del 1.300.º aniversario de la batalla de Covadonga elaborado por el Principado. Con ello se pretende dar una visión de la arqueología desarrollada en importantes yacimientos de Asturias y Cantabria, además de acercarse a la figura de Pelayo y la batalla de Covadonga.