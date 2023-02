"La de Oviedo va a ser una noche muy rica, con música que fue moderna en su tiempo"

Trevor Pinnock (Canterbury, Reino Unido, 1946) es conocido mundialmente como clavecinista y director de orquesta pionero en el renacimiento moderno de la interpretación de la música antigua. Llega a Oviedo el próximo lunes (Auditorio, 20.00 horas) para ponerse al frente de la Mozarteumorchester de Salzburgo, en una cita del ciclo «Conciertos del Auditorio», que cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cómo nació su amor por la música?

–No procedo de una familia musical. Aprendí como niño de coro en la catedral de Canterbury, cantábamos una variedad muy amplia. Desde los maravillosos compositores William Byrd y Thomas Tallis hasta algo de Bach y Haendel. También mucha música de iglesia.

–Estudió en el Royal College of Music de Londres, ¿cómo moldeó su visión de la música?

–Aprendí mucho como organista, simplemente con ir a la escuela de música y comenzando con el clavicémbalo. Sin embargo, mi mayor descubrimiento de la música llegó tras dejar la academia. Nunca he sido un muy buen erudito en el sentido convencional. Nunca fui a la Universidad, pero siempre estoy queriendo aprender. En cada concierto que hacemos en esta gira, siempre me encuentro aprendiendo algo nuevo. Y es siempre algo muy emocionante.

–¿Qué verá el público ovetense el lunes en Oviedo?_

–«Corialano» trata de un hombre desesperado, es una pieza dramática, muy trágica. Son solo siete minutos, pero es muy potente. Luego, en el concierto para violín de Mendelssohn, escuchamos desde el primer momento que el compositor parece hablar. Y la sinfonía final de Mozart, eso sí que es música nueva. Es música moderna de su tiempo. Y es realmente interesante, es un viaje, hay muchas cosas en ella. La de Oviedo va a ser una noche realmente rica.

–Y dirigirá nada menos que a la Mozarteumorchester de Salzburgo y a la brillante Viviane Hagner.

–He trabajado con la Mozarteumorchester desde 1990, son 30 años, así que los conozco muy bien. Tenemos una forma especial de trabajar juntos, son muy abiertos. Vamos siempre juntos a descubrir cosas nuevas; cada concierto es un viaje diferente. Es una relación muy bonita. Y con Vivian Hagner quería mantener una relación musical y disfrutamos la experiencia. En cuanto a mi enfoque de la música, simplemente soy un músico, me encanta la música. No tengo una forma especial que pueda desvelar. Todo mi trabajo con instrumentos de época alimenta mi creación musical. Pero el alma de la música está ahí, ya sea que esté trabajando con instrumentos antiguos o con instrumentos nuevos, lo importante siempre es la relación con los compositores. Siento que conozco muy bien las piezas que vamos a interpretar, el «Corialano» por supuesto, y el concierto de Mendelssohn. La música de Mendelssohn siempre ha estado muy cerca de mi corazón. Y, por supuesto, tenía su propia conexión con la música de Bach. Así que, en cierto modo, es un círculo que se cierra.

–Está considerado un pionero del renacimiento moderno de la interpretación de música antigua. ¿Por qué aborda este período?

–Estaba interesado en hacer que la música cobrara vida. Cuando actuamos frente a una audiencia, tenemos que llevarlos en un viaje, contarles historias. Es muy importante que la música esté viva hoy en día. Realmente no me interesa si esa música se queda en una jaula de cristal y lo que decimos es «¡Qué maravilloso fue esto en el pasado!». Eso no me interesa. Tiene que estar diciéndonos algo hoy. Y, por supuesto, eso es lo maravilloso de esta música, de estos conciertos. En Oviedo tenemos esta música fabulosa, Mozart, Mendelssohn, Beethoven... Siempre hay una historia muy fuerte detrás.

–¿De dónde saca su inspiración un pionero?

–Viene del don de la música que tengo dentro, de mi apasionado amor por la música. Esa es mi fuente de inspiración.

–¿Cómo fue para usted todo el proceso de trabajar con música e instrumentos antiguos?

–Por supuesto, todo el aprendizaje es una combinación de descubrimientos históricos a través de libros y descubrimientos a través de la música. Tienes que pedirle a la música que te diga lo que quiere. Y, a la vez, estás escuchando los instrumentos y desarrollando ideas. Ese proceso es realmente el mismo con instrumentos de época y con instrumentos modernos. Es muy importante estar siempre escuchando y descubriendo. No buscamos ideales de cómo deberían ser las cosas, sino que estamos todo el tiempo escuchando y preparados para hacer algo nuevo. Así también con los instrumentos antiguos. Al final, lo más importante es que estamos tomando contacto con nuestra audiencia y alimentándolos con música, porque las música es muy importante para las personas. En cierto sentido, somos trabajadores sociales y tenemos un papel relevante en nuestra sociedad.

–El movimiento de la música antigua ha ido creciendo, ¿cómo ve a las nuevas generaciones?, ¿habrá algún cambio en el enfoque?

–Ya hay bastantes estilos distintos de tocar que la gente propone. Y debe haber muchos estilos diferentes. Debería haber gente haciendo sus propios descubrimientos. En mi vida he tenido varios descubrimientos diferentes. No solo con instrumentos antiguos, sino también con diferentes tipos de música, diferentes períodos de música. Y creo que así debe ser.

–¿Podría hablarnos de su acercamiento a los conceptos de tocar música «auténtica» o «históricamente informada»?

–Me pregunto qué es la autenticidad, qué quiere decir la gente con eso. Para mí, la autenticidad sería lo único realmente verdadero. La autenticidad es la conexión humana que hacemos con las personas. Por supuesto, podemos tocar lo que creemos que podría ser un estilo históricamente exacto, y podemos crear las condiciones para las actuaciones. Si interpretamos una cantata de Bach en una sala de conciertos no estamos ni cerca de la autenticidad de hacerlo en la Nicolaikirche, a las 7 de la mañana, a la luz de las velas y con una temperatura gélida, tan fría que la gente apenas puede hacer funcionar sus instrumentos, leer de un manuscrito... esa es la verdadera autenticidad.