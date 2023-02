Un pitido que puede salvar muchas vidas

Luchi Mayor Foncueva tiene 93 años y desde esta semana sus ojos están puestos en un pequeño aparato circular que vigila las emisiones de humo desde el techo del pasillo. "Yo estoy bastante bien, cocino poco y no creo que me pase nada pero me parece bien esta iniciativa", señala esta vecina del barrio de La Vega. Oviedo es una de las tres ciudades españolas en las que se repartirán detectores de humos en un programa de prueba para evitar víctimas por inhalación en fuegos. 330 viviendas de la capital contarán con sendos detectores gracias a una acción de la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de técnicos de Bomberos en colaboración con el Ayuntamiento. Es una iniciativa pionera que se replica en Alicante y Córdoba. "El invierno es la época en la que se producen más accidentes porque es cuando las personas mayores están más tiempo en casa y usan hornillos o aparatos eléctricos para calentarse", explica José Ramón Prado, concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo.

La mitad de los fallecidos por incendios en hogares son mayores de 65 años. En Asturias el año pasado murieron seis personas, cinco de ellas eran mayores de esa edad y tres fallecieron en su domicilio de madrugada. La última víctima es una mujer octogenaria que perdió la vida en un siniestro en Cangas del Narcea. Gonzalo Míguez, responsable de Protección Civil de Oviedo, apunta a dos factores de riesgo: "La edad y el horario nos arroja la conclusión de que la instalación de estos detectores podría haber dado la oportunidad a estas personas de salvarse". Hasta el momento ya se han colocado una treintena de dispositivos aunque el objetivo es agilizar el proceso y acabar la campaña en los próximos quince días. "La concejalía de Políticas Sociales se encarga de elaborar los listados con las personas susceptibles de ser beneficiarias de este equipamiento y nosotros nos encargamos de llamar y concertar una cita para hacer la instalación", añade Gonzalo Míguez. El detector se coloca en el techo con una cinta adhesiva y actúa a modo de despertador de tal manera que si se genera humo emite un sonido estridente que alerta a los inquilinos de la vivienda. "Es bueno hacer alguna prueba para comprobar que funciona correctamente pero en principio solo habría que cambiarle las pilas que tiene incluidas", explica Francisco Cascón, subinspector de Bomberos de Oviedo. La campaña "Pon un detector en tu vida", incluye información sobre cómo actuar en caso de incendio. "Es conveniente no fumar en casa, no sobrecargar los enchufes, no dejar comida en el fuego y hay que salir de la vivienda para evitar la inhalación de humo", detalla el subinspector Cascón. "Espero que sea todo un éxito y ayude a concienciar a los colectivos más vulnerables de lo necesario que es saber identificar los riesgos en nuestro entorno y saber reaccionar en casos de emergencia. El objetivo es que las viviendas de los ovetenses sean cada vez más seguras", aseveran desde el consistorio. El objetivo es poder ampliar la campaña y aumentar el número de detectores.