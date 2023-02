Boca sana, calidad de vida

La calidad de vida depende de multitud de factores, pero uno de los más importantes es la salud dental. Y es que la salud dental puede tener repercusiones directas sobre el bienestar personal, ya que una mala salud oral puede convertirse en la puerta de acceso a numerosas patologías. Entre ellas, no solo se encuentran caries, halitosis o enfermedad periodontal –piorrea–, sino que hoy en día está ampliamente documentada la incidencia de una mala salud dental con enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis e incluso Alzheimer. Por otro lado, tener la boca en mal estado puede derivar en problemas de autoestima e inseguridad, generando a veces situaciones difíciles a la hora de tener una vida social normal.

Visitar al odontólogo una vez al año es la mejor manera de prevenir trastornos futuros, y esto es cada vez más importante a medida que vamos cumpliendo años. Elegir un profesional de confianza es la clave para que esas visitas periódicas se conviertan en un momento agradable y no en algo que nos genere malestar, ya que un buen profesional priorizará siempre el bienestar del paciente.

Además de las revisiones periódicas, la mejor manera de mantener una correcta salud bucal es a través de buenos hábitos, los cuales van desde una alimentación adecuada a una escrupulosa higiene. Y la finalidad de estos hábitos es conservar en nuestra boca el mayor número de piezas dentales sanas. Pero hay veces en las que por diferentes motivos estas se pierden, y ahí es donde toca poner en valor esta parte de nuestro cuerpo a veces tan descuidada.

Pérdida de dientes

La boca es como un puzle en el que todas las piezas encajan, de manera que cuando se pierde un diente tienden a producirse desequilibrios y problemas que afectan al resto de piezas. Por ello es recomendable que se tomen las medidas necesarias para corregir ese desequilibrio.

En la actualidad, existen varias formas de reponer piezas dentales, siendo los implantes la más recomendable siempre que la situación particular del paciente sea la adecuada.

Dentro de los implantes, hay gran cantidad de técnicas, y una de las más avanzadas y utilizadas la técnica de "All On Four". Consiste en la colocación estratégica de cuatro implantes sobre los que se coloca una prótesis fija y completa el mismo día de la intervención. Este procedimiento supone un gran avance en implantología y tiene numerosos beneficios para el paciente, como es el hecho de que disponga de una dentadura completa y funcional desde el mismo día de la cirugía. Además, es una técnica que no requiere injertos y que resulta más económica que otros tratamientos de implantes más convencionales. Con este tratamiento, además de devolver la salud al paciente en un solo día, se consigue crear una sonrisa más armónica y en total sintonía con las características faciales del paciente, lo que al final mejora su confianza y seguridad.

"All On Four" es un método rápido, seguro, efectivo y duradero que con toda seguridad cambiará a mejor la vida del paciente.