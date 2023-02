"En España solo el 9% de las patentes las registran las mujeres; con estos porcentajes es fácil entender la necesidad de dedicar un día a resaltar la necesidad de que las niñas y jóvenes se decanten por carreras científicas y tecnológicas". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA la investigadora Pilar Frutos, nacida en Santander, doctora en veterinaria por la Universidad de León, y directora del Instituto de Ganadería de Montaña del CSIC, ubicado en León, que pasó muchos veranos de su infancia en el pueblo de sus abuelos en los Picos de Europa. Allí ordeñaba vacas y ovejas y aprendió a cuidar a los animales. Aquella experiencia le sirvió para decidir ser veterinaria. Pilar Frutos protagonizó el acto conmemorativo del "Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia", organizado en colaboración con la delegación del CSIC en Asturias, con el objetivo de aportar un valioso testimonio en el que puedan mirarse las futuras científicas. Pilar Frutos reconoció que la maternidad y el cuidado de la familia siguen siendo barreras casi infranqueables para las mujeres, así como las estancias de estudio y trabajo en el extranjero que a veces son difíciles de compatibilizar con esas responsabilidades familiares. "Es muy bajo el porcentaje de maridos que siguen a sus mujeres cuando se desplazan", recalcó. También aprovechó para pedir mayor realismo a la hora de valorar la labor investigadora. "A los investigadores no se nos puede pedir todo, somos gente normal. La investigación es muy pasional pero también tiene su parte dura; además tenemos que divulgarla y hacer una transferencia a la sociedad", señaló Frutos, que habló de su experiencia personal con María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias. Una de las anécdotas que más llamó la atención del público fue la que protagonizó la conferenciante cuando su abuelo de Santander la llevó a conocer el aeropuerto. "Me gustaban los aviones y me sugirieron que podría ser azafata, pero nadie me dio opción a ser piloto o ingeniera aeronáutica", lamentó. Pilar Frutos es pionera en liderar investigaciones en ámbitos tradicionalmente ligados a los hombres. En Escocia trabajó en un proyecto sobre el modo en el que los animales diseñan su dieta en el campo.

"¿Qué pasa con la Atención Primaria?: Problemas y alternativas" es el título de la charla-coloquio que acogerá el lunes, a las 19.30 horas, el Club Prensa Asturiana. Participarán Edurne Mezquita, presidenta de la Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEAPA); Rubén Villa, presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), y Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAVG). Presentará Carlos Ponte, portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Sanidad Pública de Asturias. Un análisis de los problemas de la Atención Primaria, el lunes