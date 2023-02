El ovetense "Gazir" gana a versos la liga nacional de "freestyle"

El rapero ovetense, Gabriel Sánchez Poyal, más conocido con el nombre de guerra de "Gazir" se proclamó ayer por la noche como campeón de la liga nacional de "freestyle", la FMS España, que se celebró en Madrid. Lo hizo en una final en la que los versos del asturiano se impusieron a los del madrileño Sergio Castro Gisbert, que usa el apodo de "Chuty", y que, pese a jugar en casa no contó con demasiado calor de su público que sí que se volcó en apoyar a "Gazir". Visiblemente emocionado tras una disputadísima final en la que fue necesario un turno de réplica para decidir al ganador, el rapero asturiano aseguró: "Estoy sin palabras, ahora mismo no puedo decir nada. Solo daros las gracias por lo que hemos vivido. Las primeras de estas batallas las veía desde el público y lo que más me ha costado ha sido llegar a creerme que puedo ser parte de esto". También tuvo palabras de agradecimiento para su familia mientras levantaba la copa que le acreditaba como campeón envuelto en una bandera de Asturias.

Con deportividad, su oponente, "Chuty", que había sido campeón nacional en los últimos años, aceptó la derrota y no le quedó más remedio que felicitar al flamante nuevo líder. "Se ha intentado, gracias por haber llenado esto. Y solo me queda que felicitar a 'Gazir' porque ha hecho un temporadón. Lo intentaremos el próximo año", aseguró. La batalla a versos con unas bases electrónicas fue a degüello y bastante vibrante, según destacaron los organizadores. Uno de los presentadores del evento aseguró una vez que acabaron los versos que "lo que se ha visto aquí hacía mucho que no se veía, esta batalla pasará a la historia como legendaria". Al menos, para "Gazir" la batalla formará parte de su historia. Durante la batalla lírica ambos contrincantes pusieron toda la carne en el asador con versos afiladísimos. "Chuty" uso la estatura de "Gazir" para intentar amedrentar al asturiano; y el ovetense utilizó la nariz del madrileño para devolverle el golpe. Estuvo más certero a juzgar por el resultado final. En la prosa no faltaron referencias a la política madrileña. Por ejemplo, se hicieron referencias a casos algo añejos como el de los másters de la antigua presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. Y alusiones muy futbolísticas. "Gazir" se comparó en un momento dado con el jugador del Real Madrid, Vinicius. "Te he dado una paliza", le dijo "Grazir" a "Chuty" en uno de sus últimos versos antes de levantar la copa como campeón de la liga nacional.