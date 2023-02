Gazir: "Ya no soy un aspirante, ahora estoy en la élite"

Con el verso ya más calmado, Gabriel Sánchez Poyal, –nacido en Oviedo, pero criado en Muros de Nalón– y conocido artísticamente como "Gazir" se mostraba ayer orgulloso, contento y aún algo emocionado tras haber ganado la liga española de "freestyle". "El premio supone cerrar una etapa, había perdido la final del año pasado, pero es que estaba recién ascendido. Este es mi segundo año y era una fecha especial porque era el primero con público después de la pandemia", aseguró ayer a este periódico. Y el aliento del público que llenó el Palacio de Vistalegre en Madrid se dejó notar. Se decantó claramente hacia su lado.

En la final de la liga ganó al madrileño Sergio Castro Gisbert, más conocido como "Chuty" y que, según el asturiano, "es, junto a ‘Asesino’, el mejor de la historia. Haberle podido ganar me confirma que entro en esta nueva superélite a nivel de estatus a la que me estaba costando llegar porque llevaba menos tiempo en esto y había ganado menos títulos". Los más entendidos en este estilo de competiciones aseguran que la victoria del asturiano es de mucho mérito y le consagra entre los más grandes, más por la leyenda que tenía enfrente porque "Chuty" había ganado los últimos tres títulos de forma consecutiva. "Me faltaba ganarle, era como invencible, y todo esto me va a ayudar a creérmelo y seguir avanzando", resaltó.

También resalta el nivel que se vio durante toda la liga, lo que acrecienta aún más el mérito de haber conseguido la victoria. "España tiene la liga de ‘freestyle’ con más nivel del mundo, desde el último de la clasificación hasta el primero han tenido momentos increíbles durante el campeonato. Tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos". Ahora el rapero asturiano está algo más crecido. La victoria es de mérito. "Supone una confirmación para mí mismo y para cualquiera de que sí que puedo retar a cualquiera", asegura.

Y eso que este estudiante de Física reconoce que durante el inicio de la final estuvo "muy nervioso". Fue templando los nervios a medida que los retos iban sucediéndose e iba comiéndole terreno a su rival. Fue necesario llegar a un desempate para elegir el ganador, lo que evidencia lo igualada que estuvo la disputa. Al final las rimas de "Gazir" se impusieron. Así lo vivió el asturiano: "En la final estaba muy nervioso antes de salir, pero nada más que empezó y nos pusimos a rapear disfruté mucho. Él ("Chuty") lo estaba haciendo bien, empezó muy fuerte, incluso mejor que yo, y en la parte final el público gritaba mucho y esa energía la pude aprovechar; querían vivir una final histórica y fue lo que les dimos. El tiempo me pasó volando".

En estas batallas de rimas los participantes suelen usar con bastante frecuencia descalificaciones personales para intentar torcerle el brazo al rival, pero usando un símil futbolístico, lo que se hace en el campo se queda en el campo. "Entendemos el ‘show’ y que estamos sobre el escenario, los personajes se pueden odiar, pero siempre tenemos un respeto máximo por la persona que está enfrente", asegura. En este caso el dicho podría ser que lo que pasa en el escenario se queda en el escenario. "Todos sabemos lo difícil que es subir al escenario con tanta gente, con tanta presión, con las expectativas propias y con las ajenas y ponerse a improvisar. El duelo es de personajes, luego estamos de fiesta juntos. Sobre el escenario uno no se ofende porque sales predispuesto a ello".

El rapero asturiano tiene un horizonte lleno de retos por delante. Lo primero revalidar más títulos de liga, aunque para eso tendrá que esperar. Por el calendario lo que asoma es la competición internacional de la que "Gazir" es el actual campeón y que se celebra en unas semanas en Colombia; también tiene previsto competir en la Red Bull internacional que tendrá lugar en breve. "Tengo que aprovechar el buen rendimiento", asegura. El objetivo, lograr más títulos a golpe de versos y rimas.