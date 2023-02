Desvalijan un piso en Ciudad Naranco, vacían la nevera y usan el baño antes de irse

Se busca a una presunta pareja de ladrones por sembrar el pánico en Ciudad Naranco. Una vecina de la calle Lorenzo Abruñedo denunció ante la Policía Nacional haber sido objeto de un asalto en su vivienda tras sufrir en algún momento la sustracción de las llaves del domicilio cuando salía a hacer recados por la zona de Nicolás Soria. La mujer se percató de que no traía las llaves encima apenas un par de horas después de salir, y tras pasar por casa de su pareja para coger otra copia de las llaves, se encontró con todo el pastel al entrar en su piso, un tercero. Los asaltantes habían revuelto toda la casa para llevarse unos 7.000 euros en joyas, dinero y dispositivos informáticos, sin necesidad de forzar ninguna cerradura. Se investiga si el suceso está relacionado con otro asalto a un piso de la calle Cervantes desvelado por LA NUEVA ESPAÑA.

María José –nombre ficticio– salió de casa a las once y media de la mañana. Como de costumbre, al salir del portal cruzó la calle para comprobar desde el otro lado si había dejado las ventanas cerradas. Entonces se percató de que traía en el bolsillo un sobre con fotos viejas, y decidió dar la vuelta para dejarlas en el buzón del portal para evitar cargar con ellas. Una vez depositadas, volvió a salir, cerró con llave y reinició la marcha.

Pasadas tres horas echó mano al bolsillo y descubrió que no encontraba las llaves. Pensó que las había perdido y decidió pasarse por la residencia de su pareja, en la plaza Primo de Rivera, para coger otra copia de las llaves y pasarse por su domicilio para tratar de esclarecer lo sucedido.

Una vez en el portal, metió la mano por la ranura del buzón y descubrió con el tacto de la yema de los dedos que el sobre con las fotos que había metido estaba abierto. "Supongo que probaron con las llaves de todos los buzones para saber en qué piso vivía exactamente", explica María José.

"Estaba cagada", relata sobre el trayecto hacia el tercer piso donde, nada más abrir la puerta, dio por hecho que algo iba mal. "La puerta del salón estaba abierta y el perro no estaba esperándome", rememoró sobre una mascota que corrió rauda y veloz a buscar su cariño en cuanto la llamó a voces por el nombre.

El escenario era desolador. Tanto el salón como las habitaciones estaban totalmente revueltas. Los supuestos asaltantes cogieron comida de la nevera y la utilizaron para calmar a un can que habría pasado unos malos minutos. "Una vecina me dijo que lo escuchó sobre la una de la tarde ladrando con tono muy alterado", asegura la víctima de un robo muy cuantioso. "Se llevaron unos 1.800 euros en metálico, un portátil de un año valorado en 1.200, y unos 4.000 euros solo en joyas", enumera la mujer, quien da por hecho que los cacos utilizaron su cuarto de baño. "Sacaron papel higiénico y todo apunta a que hicieron pis y caca", sostiene.

El testimonio de una vecina del primero apunta a que en torno a la hora del asalto se encontró bajando por las escaleras a una pareja desconocida. "Es posible que fueran ellos y me cuadra que hubiese una mujer por cómo se utilizó el baño y las joyas robadas", puntualiza sorprendida por el hecho de que los ladrones se dejaran algunos objetos de bisutería de valor.

La Policía Nacional se personó en la vivienda, pero solo encontró huellas de guantes. De momento se está investigando el suceso, aunque el hecho de que este fin de semana hubiese un asalto similar en la calle Cervantes ha encendido todas las alarmas sobre la vuelta de algún tipo de banda de asaltapisos. "Me vi identificada al ver el robo de Cervantes en LA NUEVA ESPAÑA", subraya María José en relación a unos sucesos que los investigadores no descartan que pudiesen estar relacionados con los de Ciudad Naranco. "Este tipo de episodios no suelen ser aislados", argumentan.