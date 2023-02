"Al lector le gustan los personajes ambiguos, esos que hacen cosas malas y a los que nadie quiere que coja la Policía; otra cosa son los transgresores, los que representan el fascismo llevado al cine".

Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Francisco Bastida, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que se estrena como novelista con "La maleta del contrabajo", un libro inscrito en el género negro, que fue escribiendo poco a poco, sin pensar en publicarlo, aunque al final acabó cediendo a la tentación. "Esta novela está pensada para servir de guion a una película o una serie; me gustaría que fuese así", señaló el autor, que estuvo acompañado por Alejandro Gallo, novelista y jefe de la Policía Local de Gijón, que destacó el boom que vive el género policiaco en España, con numerosos festivales que proliferan en ciudades como Madrid o Barcelona a semejanza de la Semana Negra de Gijón, pionera en su género.

Precisamente Barcelona, Castelldefels y el mar conforman el escenario central de la novela, que teje su argumento con la relación de dos parejas amigas entre sí y que se ven envueltas en situaciones extremas, para acabar actuando y reaccionando de manera sorprendente e inesperada. "Una persona normal nunca cree que puede convertirse en noticia, en protagonista, pero esto ocurre", señaló el autor, que reconoció que no le supuso ningún esfuerzo grande hacer el libro. "Estoy acostumbrado a escribir y además no pensaba en publicarla; los propios personajes me iban llevando a resolver los conflictos que iban surgiendo", aseguró. "A medida que lees el libro te das cuenta de que estás ante una persona que domina el Derecho; por ejemplo cuando habla de los ‘sin techo’ y explica que no tienen ningún sentimiento de la propiedad", dijo Alejandro Gallo. Entre el público se encontraban familiares y amigos de Francisco Bastida, entre ellos el excoordinador general de Izquierda Unida Gaspar Llamazares y el arquitecto Alfonso Toribio. El autor adelantó que ya piensa en una segunda parte para la novela. "Aunque antes tengo que cumplir la promesa que le he hecho a mi nieto de escribirle un cuento". Al final, el jurista firmó numerosos libros y, emocionado y agradecido, dejó claro que la literatura seguirá presente en su vida.