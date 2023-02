El TSJA zanja de forma definitiva los cambios del callejero franquista tras siete años de pleitos

Se ha escrito tantas veces que el culebrón judicial sobre los cambios en el callejero franquista en Oviedo al calor de la Ley de Memoria Histórica –primero– y de la Ley de Memoria Democrática –después– había llegado a su fin que la noticia de que el TSJA ha zanjado de una vez por todas los vaivenes en la denominación de las vías parece un chiste. Pero no lo es. Desde que el alto tribunal falló el pasado julio que revalidaba los cambios en las 17 calles que quedaban por modificar –cuatro habían recibido ya todas las bendiciones en diciembre de 2021– otros dos recursos vinieron a paralizar la contratación e instalación de las placas en Oviedo. Ambos fueron rechazados y ahora se acaba de comunicar la firmeza de aquel fallo de julio y poniendo en marcha de nuevo en el Ayuntamiento la contratación de las nuevas placas.

La Hermandad de Defensores de Oviedo, asociación que ya tumbó, junto con un vecino de la ciudad que actuó a título particular, los nombres que inicialmente había puesto el tripartito, intentó dar marcha atrás a la sentencia de julio del TSJA. Primero planteó un recurso de casación autonómica, que fue rechazado el pasado 11 de octubre. Aunque la Hermandad de Defensores justificaba que los nombres de calles afectados por la Ley autonómica de Memoria Democrática exigían una "intensidad y evidencia mayores" en relación a la dictadura y la represión de aquel régimen, el TSJA se limitó a aplicar los criterios para la casación autonómica, que obliga a indicar que existe una contradicción en la jurisprudencia de la propia instancia judicial. No vale, como pretendió la Hermandad de Defensores, apelar a sentencias de otros tribunales, con lo que se descartó el recurso de casación. Por segunda vez la asociación intentó dar la vuelta a este fallo y presentó un recurso de queja, que también fue rechazado por aludir a cuestiones de fondo pero no de la forma en que se había rechazado la casación. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de comunicar al Gobierno regional, impulsor de esta Ley de Memoria Democrática por la que se cambian estos nombres en Oviedo, que la sentencia de julio es firme. Y que a la Hermandad de Defensores, como concluía el fallo sobre su último recurso, no le quedan más balas que disparar: "Contra este auto no cabe recurso alguno".

El gobierno local aprovechó para cambiar la calle Indalecio Prieto y rescatar allí el nombre de Lorca

Ahora, el Ayuntamiento se ha puesto a reactivar los encargos de placas para que las calles luzcan con su nuevo nombre, una vez conquistada la firmeza jurídica. El servicio dice que se instalarán lo antes posible, pese a que la fundición en la que se han contratado, explican las mismas fuentes, está desbordada de trabajo.

Si nada se vuelve a torcer, se pondrá fin a un culebrón judicial que comenzó hace 15 años con la aprobación de la ley de Memoria Histórica pero que limitó los pleitos a estos últimos siete años, desde que el gobierno tripartito trató de modificar los nombres afectados. El balance total son 8 sentencias y cuatro alcaldes distintos para modificar 21 calles.

Tras los primeros cambios realizados por Gabino de Lorenzo y la supresión del medallón de Franco, con Iglesias Caunedo de Alcalde, fue el gobierno dirigido por Wenceslao López el que aprobó en 2016 el cambio de 21 nombres. Las nuevas placas se pusieron dos años más tarde, pero a los pocos meses una juez invalidó las nuevas denominaciones por un defecto de forma. Al año siguiente se volvieron a aprobar las nuevas denominaciones, separando cuatro calles (Fernández Ladreda, Yagüe, Peña Royo y Yela Utrilla) del resto. Esta argucia –eran nombres que no entraban bien en la ley– motivó que un juez los anulara y mandara reponer las denominaciones franquistas. Lo mismo le pasó a los otros 17 nombres, al entender un juez que el comité de expertos que había informado al tripartito no estaba bien constituido.

El nuevo gobierno de Canteli acató en marzo de 2021 el fallo que mandaba reponer todos los nombres franquistas pero la nueva ley del Principado de Memoria Democrática, más amplia en su aplicación, obligó a cambiarlas de nuevo. Las cuatro calles que se habían repuesto antes ya estaban en pleitos para decidir si quedaban afectadas por la nueva norma. A finales de 2021 el gobierno de Canteli anunció 17 nuevos nombres para las 17 calles que tenía que cambiar, entendiendo que las denominaciones del tripartito no tenían por qué ser respetadas al estar anuladas.

A finales de 2021 se descartan en los tribunales los nombres franquistas para ese grupo de cuatro calles y el gobierno local pone cuatro nuevos nombres, siendo instalada solo la placa relativa a Plácido Arango en sustitución de General Yagüe con motivo de los Premios Princesa. Despejados los últimos recursos, ahora se instalarán las 20 placas restantes. Entre medias, el gobierno también modificó, al margen de este proceso, la calle de Indalecio Prieto, a la que renombró como García Lorca, una de las denominaciones anuladas en los tribunales que había empleado el tripartito.