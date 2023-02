Canteli espera que Nacho Cuesta no tarde en decirle "sí" y confirma a Quintana en la lista

Las quinielas y pocas certezas sobre la lista electoral encabezada por Alfredo Canteli que el PP llevará a las municipales de mayo tuvieron ayer alguna nueva incógnita despejada y más intriga. El Alcalde confirmó que Alfredo García Quintana seguirá en la lista y que todavía no tiene noticias sobre su intento de fichar a Nacho Cuesta, aunque lo da por hecho.

Durante la presentación del Menú de Antroxu, el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, pidió al regidor ovetense la continuidad del concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana. "Lo estáis haciendo muy bien con todo esto y el concejal tiene que seguir", pidió Almeida. Canteli vino a contestarle que sí pero con condiciones: "Estoy de acuerdo en mantener al concejal de Turismo", respondió medio en broma; "pero para que Quintana siga tengo que seguir yo de alcalde, así que hay que votarme a mí".

Horas antes, a las once de la mañana, durante la inauguración de la exposición de Consuelo Vallina en Trascorrales, Alfredo Canteli había intentado escabullirse ante la pregunta sobre el intento de fichaje de Nacho Cuesta, su teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos, que lanzó hace semanas. "Ni lo vi estos días", se sacudió el regidor. "Él está en las comisiones, y yo, en mi despacho". Con todo, y a pesar de esa distancia, Canteli se mostró confiado en poder contar con Nacho Cuesta en su lista: "Yo creo que no tardará mucho, y espero que diga que sí". Y todavía añadió una coletilla para despistar: "Porque los matrimonios, ya sabes lo que pasa, que a veces quieres casarte y la otra parte dice que no".

Hasta ahí quiso llegar el Alcalde. Le insistieron en la posibilidad de que haya nuevos fichajes de la parte de Ciudadanos en la lista municipal del PP, pero Canteli dejó caer que no será así: "Por mi parte no, pero no lo sé". Y trató de desviar la atención: "Me preguntáis una cosa que no sé cómo está".

La lista, resumió, "estamos con ella, medio preparada, falta alguna cosilla, algún detalle". Y por si había alguna duda, también le preguntaron por su coordinación de la candidatura regional de Diego Canga. Todo en orden, sin problema. "Diego Canga", recalcó, "tiene todo mi apoyo".