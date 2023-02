Alfredo Canteli no rehuyó este jueves el cruce de declaraciones con el Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. El Alcalde de Oviedo no ocultó su malestar después de que el máximo mandatario universitario le responsabilizase de que recibiese insultos en la calle al crear tensión por la polémica del traslado de la Escuela de Minas de Oviedo a Mieres. Se suma así un nuevo tenso capítulo a la discusión que mantienen abierta por la decisión de la mudanza de esos estudios desde la capital del Principado al campus de la cuenca del Caudal.

“Que me diga públicamente dónde y cuándo le insulté personalmente. El sí que insultó gravemente a Oviedo tomando medidas desproporcionadas. Si tiene algún problema en la calle, por algo será”, declaró Canteli, quien subrayó la necesidad de “relanzar Mieres, donde se hizo una inversión brutal y hay que aprovecharla. Seguro que Diego Canga lo hará”, afirmó en referencia al candidato del PP a la presidencia del Principado. Canteli quiso dejar claro así que no se opone a la potenciación del campus mierense, pero nunca a costa de llevar allí los estudios de Minas ubicados en Oviedo.

¿Qué había dicho el Rector?

El Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, había hablado esta semana en Mieres sobre el traslado de la Escuela de Minas desde Oviedo al campus de Barredo, dejando claro que está "recibiendo insultos" por esta causa. "Esto debe tener un límite", afirmó Villaverde, en referencia a las constantes críticas e "insultos personales" del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

Villaverde se refirió a Canteli, "alguien que me insulta en lo personal, y que me acusa de cometer delitos". Y agregó: "Como comprenderán, esto debe tener un límite. A mí me preocupa la violencia verbal, porque está generando otros efectos colaterales indeseables". Por ejemplo, "un señor me insultó en un acto, y esto tiene un origen. Cuando no somos capaces de ver que no se puede hacer política insultando personalmente, por mucho que lo avale quien lo tenga que avalar, pues acaban pasando estas cosas".

Villaverde se mostró dolido porque "uno no es de plástico, hay cosas que duelen en lo personal porque los ataques son personales, y es inaceptable". Y es respecto a estas críticas de Villaverde que Canteli se ha defendido, asegurando que nunca lo ha insultado y que "si tiene problemas en la calle, por algo será".

El enfrentamiento entre ambos mandatarios públicos, uno municipal y otro universitario, ha estado jalonado por varios episodios, que se pueden leer en los siguientes enlaces: