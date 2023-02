Consuelo Vallina: "Soy feminista, pero con el arte lo que me gusta es crear belleza"

Consuelo Vallina (Ribadesella, 1941) se considera reivindicativa como la que más y feminista de siempre. "Me busqué la vida como pude, porque ser mujer y artista, y ahora mayor, es para morirse", hizo constar ayer en varias ocasiones durante la inauguración de la exposición retrospectiva que le dedica la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en la plaza de Trascorrales y que permanecerá abierta al público hasta el 27 de febrero. Es un repaso al periodo central y más significativo de su carrera, desde 1981 hasta 2006.

"Yo intentaba hacer una obra de mujer y abrir una brecha, y no solo yo, había más mujeres", contaba ayer en un aparte, en el amplio recinto municipal repleto de políticos y de representantes de la cultura regional. Arropando y felicitando a Consuelo Vallina coincidieron el alcalde, Alfredo Canteli; la consejera de Cultura, Berta Piñán, y varios concejales de cada uno de los grupos con representación municipal. También el director del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio, y la directora de la Escuela de Arte, Laura Gutiérrez. Consuelo Vallina los guio de cuadro en cuadro y agradeció la buena disposición y el cariño de unos y otros.

Cumplido el protocolo y de vuelta a la exposición, comisariada por el crítico Luis Feás, la artista, que desde hace años tiene su casa y su estudio en Oviedo, explicó que sus obras tienen mucho que ver con la tendencia que ella observa en las mujeres de todo el mundo a "enriquecer la vida cotidiana". Ella, que aprendió a bordar siendo niña, como era costumbre en su generación, se tiene por una más. "Soy feminista, desde siempre, pero con el arte lo que me gusta es crear belleza", declaró.

Ayer recordaba su primera exposición, en la galería Tassili, en Oviedo, en la que José Antonio Fernández-Castañón aglutinó a la vanguardia artística asturiana en los 70. Consuelo Vallina esperó a trascender el oficio, en el que se inició con 11 años, y a adquirir una voz "con cierta personalidad" para presentar una obra que se encuadraba en el expresionismo figurativo.

Su siguiente exposición fue más libre y abstracta, y tras ella se adentró en el textil, inspirada por los tapices rumanos. Aprendió la técnica en Cataluña, en el taller de Asunción Raventós, que le enseñó el uso de tintes químicos, y ella, sin demasiada paciencia para aplicar el oficio al modo tradicional, inició una original búsqueda creativa. El resultado está a la vista en Trascorrales: obras que incorporan materiales textiles, rafia, lino, papeles artesanales de fibra de algodón, primero comprados y luego fabricados por ella misma y en algunos casos intervenidos después.

Esculturas tejidas

También hay sitio en Trascorrales para su obra escultórica. Consuelo Vallina está orgullosa de sus tapices colgantes y tridimensionales y ayer contaba cómo por esas piezas fue seleccionada para exponer en la Trienal de Lozd, en Rumanía.

En los últimos cuadros de esta exposición no hay cristal, gracias al descubrimiento de la artista de una cola de restauración que consolida la obra. Aunque parece un detalle intrascendente, Luis Feás avisó de que es fundamental porque permite apreciar toda la materialidad de esas piezas.

Consuelo Vallina se declara "práctica, no soy una teórica", así que evita explicar el significado o el mensaje de su obra. "El arte tiene un lenguaje propio, se explica solo", zanja la cuestión.

La exposición, la primera de tanto calado sobre la artista, se cierra con cuadros que evocan los colores y la luz de África, adonde Consuelo Vallina ha viajado varias veces. "Estuve en Kenia, Tanzania, Zanzibar, Botswana, Sudáfrica...", enumeraba ayer. "En 25 años una va evolucionando y cambiando, y haciendo cosas más acordes con su época. Expuse el año pasado en el Museo Arqueológico una colección de tintas. Ahora releí a Kandisky y estoy intentando hacer una serie en homenaje a la música –soy muy aficionada a la música clásica–. Empecé más barroca y ahora me está quedando un ‘postminimal’", avanza.

Probó con el collage, pero no funcionó como quería. "De los errores aprendes y si no te equivocas no das un paso hacia lugares nuevos", sostiene animosa.