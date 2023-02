El Instituto Aramo presume de imagen

"Es un incentivo que nuestro trabajo se muestre en el centro, una recompensa", apuntó Héctor Fernández Suárez, estudiante de segundo curso del ciclo superior de Iluminación, Captación y Tratamiento de la imagen en el IES Aramo, ante las fotografías que se exponen en el hall. En la selección de los trabajos de los alumnos que concluyeron sus estudios el curso pasado aún no se incluyen sus obras, pero estarán en la próxima edición. "Ver esta muestra motiva", añadió el alumno.

La exposición reúne 60 imágenes que ocupan el lugar más transitado del equipamiento educativo, por donde pasan todos los alumnos y el personal del centro. Esta es la quinta muestra fotográfica, que lleva por título "Enseñanza V", que surgió en 2008 y tras un parón volvió hace cinco años y "con la intención de celebrarla anualmente", afirmó Arturo Rodríguez Ortiz, profesor del departamento de Imagen y Sonido del IES Aramo.

Las imágenes pertenecen a cuatro temáticas: moda, retrato, arquitectura y fotografía publicitaria. Cada curso se seleccionan alrededor de 60 fotografías ya que son las que caben en el espacio, señaló el docente Juan Carlos Martín Mota. Son los profesores los que, cuando acaba el curso, seleccionan los trabajos de los estudiantes de los dos turnos, el de mañana y el de tarde. "Intentamos que haya representación de todos ellos", señalaron los docentes.

A los alumnos que concluirán el ciclo de grado superior este año esa exposición les sirve para "coger referencias" aunque "trabajamos en nuestras propias ideas", indicó Héctor Fernández. Para él, la fotografía es un "hobby" aunque, remarcó, "espero que se transforme en mi trabajo". A Fernández siempre le gustó la fotografía y decidió matricularse en el ciclo que se imparte en el IES Aramo. Está en segundo curso y ahora ya tiene claro a qué quiere dedicarse: ser iluminador de espectáculos. "Es lo que más me llama la atención, aunque cuando me matriculé no pensaba en ello", dijo.

Estos estudios cumplen 25 años en el IES Aramo. Del centro salieron "promociones de 50 alumnos hasta hace alrededor de cuatro años". Actualmente hay matriculados "sesenta estudiantes entre los dos cursos", aseveró Covadonga Iglesias, jefa de estudios del centro ovetense.

Los estudiantes que concluyen este ciclo de Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen pueden dirigir sus pasos a trabajos relacionados con la fotografía, publicitaria o social, edición de vídeo, cámara, e iluminación de espacios escénicos.