Los otros perjudicados por los vaivenes del callejero

Los siete años de cambios de nombres en el callejero de Oviedo a cuenta de la aplicación de la ley de Memoria Histórica y de la ley de Memoria Democrática y de los pleitos que trataron de tumbarla no solo ha dejado entre los damnificados a vecinos y propietarios de negocios quejosos con los paquetes que el repartidor no sabe dónde llevar o con las tarjetas de visita impresas por tercera vez con otro nombre. José Galán, Fernando Fernández-Ladreda y José María Pérez son tres perjudicados por este proceso que ahora se ha hecho firme tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ante la que ya no caben más recursos. Y lo son cada uno a su manera y en su ámbito. Muy diferente. José Galán forma parte de esas familias que se vieron en el callejero durante el breve tiempo que duraron los nombres puestos por el tripartito y que luego el actual equipo de gobierno no rescató. Durante mucho más tiempo, casi un siglo, el abuelo de Fernando Fernández-Ladreda, que luego fue ministro con Franco, estuvo en el callejero, ahora retirado por la propia aplicación de la ley de Memoria Histórica. En el caso de José María Pérez, su derrota no afecta a su familia pero quizá sí es más personal. Este abogado fue el primero que, con un pleito a título particular, logró tumbar en los tribunales en primera instancia la aplicación de la ley de Memoria Histórica en Oviedo.

Las nuevas calles Cambios que acaban de obtener el respaldo judicial definitivo Denominación tradicional Denominación con el tripartito Nueva denominación Calvo Sotelo Federico García Lorca Leopoldo Calvo-Sotelo Diecinueve de Julio Progreso Pepa Ojanguren Comandante Bruzo Melquiades Cabal Melquiades Cabal Plaza de la Gesta Plaza del Fresno Plaza del Fresno Plaza de la Liberación Plaza de la Libertad Plaza de la Libertad Alférez Provisional Charles Darwin Luis Fernández-Vega Sanz Comandante Caballero Concepción Arenal Carlos López Otín Fernández Capalleja María Xosefa Canellada Cocina Económica Mariano Flórez Flora Tristán Federico Romero Rafael Gallego Sainz Aurora Albornoz Carlos Casanueva Sargento Provisional Sara Suárez Solís Jesús Neira Martínez Teniente Alfonso Martínez Amparo Pedregal Fco. Rodríguez García Celestino Mendizábal Maestras de la República Maestros Nacionales Comandante Janáriz Matilde García de la Real Armando Álvarez Palacio Comandante Vallespín Gloria Fuertes Miguel Ángel Blanco Coronel Aranda Trece Rosas Antonio Suárez Rodríguez Cabezas Alfonso Camín Miguel Casas Marín Cambios con respaldo judicial definitivo desde hace un año Denominación tradicional Denominación con el tripartito Nueva denominación Fernández Ladreda Joaquín Costa Rosa M.ª Menéndez López General Yagüe Juan Benito Argüelles Plácido Arango Arias* Marcos Peña Royo Lola Mateos María Neira González Yela Utrilla Arquitectos Galán Patricia Urquiola Hidalgo Cambio realizado por el Ayuntamiento al margen del proceso de la ley de Memoria Democrática Denominación tradicional Denominación con el tripartito Nueva denominación Indalecio Prieto Federico García Lorca* * Placas ya instaladas José Galán tuvo en el callejero durante los años del tripartito a su abuelo y a su tío. La calle Arquitectos Galán sustituyó a Yela Utrilla y ahora se llamará Patricia Urquiola. Galán aplaude, por un lado, la aplicación de estas leyes en la ciudad. «No entiendo que puedan permanecer en ninguna ciudad de la UE nombres manchados de sangre, sería inconcebible en Alemania o en Italia, y en Oviedo estuvieron hasta hace cuatro días». En el caso de su familia reconoce que «figurar en el callejero es un honor» y que los méritos están a la vista en los edificios que dejaron en la ciudad –«crearon belleza»–. Él había pedido antes de la Memoria Histórica que les pusieran una calle y por eso le duele «enormemente» su desaparición. «No tenían la más mínima resonancia política y el nombre se les daba por su trabajo». No le vale a Galán el argumento de que son nombres anulados por la justicia. «El Ayuntamiento podría haber vuelto a ponerlo sin problema legal alguno, hicieron tabla rasa con los nombres que había propuesto el otro equipo de gobierno, no por los méritos de esas personas», lamenta. Fernando Fernández-Ladreda insiste en que la desaparición del nombre de su abuelo del callejero «es total y absolutamente injusta». «Le pusieron la calle en el año 1928, cuando dejó de ser alcalde de Oviedo y la justificación de su vínculo con la dictadura, que sí, fue ministro con Franco, fue posterior a cuando le dieron la calle». Razona Fernando Fernández-Ladreda que, «antes de lanzarse a esto, habría que estudiar la trayectoria de las personas» y precisa que en la primera comisión de investigación formada por el gobierno tripartito en Oviedo la profesora de Historia de la Universidad Carmen Fernández emitió un voto particular respecto a su abuelo explicando que no cabía en la ley de Memoria Histórica y que si se incluía ese caso habría que aplicarlo a otras calles de la ciudad. La ley de Memoria Democrática amplió, no obstante, el campo de acción. «Si es lo que hay, habrá que acatarlo, sin estar de acuerdo y por una ley que es totalmente sectaria». Su queja se extiende al anterior equipo de gobierno y al presente: «Critico la ley regional y también a la actual Corporación, porque fueron bastante cobardes y no lo pelearon como tenían que haberlo peleado». José María Pérez contempla el fin de un proceso que peleó casi en solitario para tumbarlo con cierta perspectiva y resignación. «Poco cabe decir; desde el momento en que las distintas administraciones han dictado las leyes pertinentes estaba condenado a terminar así. La ley es la ley, no hay más que acatarla». Pérez avisa, de todas formas, que las leyes también cambian. «A ver lo que dura esto, porque si la última ley de Memoria Democrática llega un nuevo gobierno y la recurre...». No será él quien trate de frenarlo. Ya no participó de los últimos recursos y afirma que no piensa iniciar ninguna acción que vaya contra la aplicación de las leyes. Eso no impide lanzar una última reflexión contra estas revisiones. «Se está llegando demasiado lejos con cosas que ya son historia y a las que no hay que dar vueltas. En mi modestísima y posiblemente errónea opinión, no se puede cambiar la historia al gusto del consumidor, ni tergiversar los hechos para que digan lo contrario».