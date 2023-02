El Adif inicia la reparación del puente de la Argañosa, en un estado "lamentable"

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha iniciado, tras un requerimiento del Ayuntamiento de Oviedo, las obras de mejora en la pasarela metálica del barrio carbayón de la Argañosa que salva la línea de Feve entre Oviedo y San Esteban de Pravia y que atraviesa el noroeste de la ciudad. El paso a nivel conecta los barrios de la Argañosa y Vallobín y supera el apeadero de Lavapiés. Las obras comenzaron hace ya unas semanas y tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto ligeramente superior a los 236.000 euros. Según los vecinos y el Consistorio el puente estaba en un estado "lamentable".

El propio Ayuntamiento, a través del área de Infraestructuras dirigida por el primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, llevaba un tiempo reclamando al Adif que se hiciera cargo de la reparación de este paso peatonal. El organismo ferroviario considera que puede incluso acortar el tiempo de los trabajos y estima que la pasarela estará lista ya durante marzo, en pocos días. "Se están utilizando más medios técnicos y humanos de los habituales en el proceso de reparación con el fin de minimizar los tiempos y las molestias para los vecinos y usuarios", asegura el Adif. Mientras tanto, los vecinos que la transitaban con asiduidad tienen que dar un rodeo.

En las actuaciones que se están desarrollando se incluye la limpieza y un nuevo revestimiento de pintura; la impermeabilización de la losa y la sustitución del solado (los ladrillos); la mejora de las rampas de acceso, y la aplicación de una capa antideslizante. Eran unos trabajos muy demandados por los propios vecinos de la zona que usan este paso para superar la calle de la Argañosa y la de Marcelino Suárez.

Gran deterioro

Fuentes municipales precisaron que el pavimento, las escaleras y las baldosas se encontraban muy deterioradas debido al constante tránsito de peatones. Además, el paso forma parte también del itinerario del Camino de Santiago, por lo que canaliza el tránsito de muchos peregrinos que parten de la capital asturiana hacia Grado en la primera de las etapas del conocido como Camino Primitivo.

Para evitar futuros problemas, el Consistorio ha pedido al Adif que le ceda la titularidad de la pasarela con el objetivo de que el Ayuntamiento pueda hacerse cargo del mantenimiento futuro de dichos pasos "y no vuelvan a darse situaciones como la actual, con un deterioro acentuado por el paso de los años porque no se había acometido ninguna reparación". El equipo de gobierno municipal también se ha abierto a reparar la otra pasarela de la zona, de un tamaño más pequeño –pero también bastante transitada–, y que comunica la calle Bermudo I con la de Favila. La estructura presenta un avanzado deterioro, con un cierre ferruñoso, lleno de roturas y un firme plagado de parches e irregularidades que obligan a los peatones a hacer malabarismos para no caerse. Los vecinos habían protestado también en multitud de ocasiones por el abandono de ambas pasarelas.