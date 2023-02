Grigory Sokolov regresa al Auditorio de la mano de Purcell y Mozart

El pianista ruso nacionalizado español Grigory Sokolov actuará en Oviedo el martes 21 de febrero en el Auditorio Príncipe Felipe. El artista, considerado unánimemente por parte de la crítica como "el mejor pianista de nuestro tiempo" y a estas alturas convertido ya en una leyenda viva del piano, ofrecerá ese día, a partir de las 20.00 horas, un recital con obras de Purcell y Mozart, dentro de la programación de las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni", que organiza la Fundación Municipal de Cultura y patrocina LA NUEVA ESPAÑA.

Sokolov mantiene una estrecha relación con las Jornadas de Piano de Oviedo, que se remonta a tiempo atrás y que concreta en una actuación cada dos años. El ciclo ovetense es uno de los más frecuentados por el intérprete, que en este nuevo encuentro con el público asturiano tocará obras de Purcell y Mozart. Es reconocido por "la belleza expresiva y la convincente honestidad" de sus interpretaciones, por su "mística intensidad en la ejecución", por "su fascinante espontaneidad" y su devoción por la música.

Su repertorio es vastísimo, y su conocimiento de cada obra, profundo. Lo mismo toca polifonía sagrada medieval que obras para teclado de Byrd, Couperin, Rameau y Froberger; música de Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Brahms y composiciones del siglo XX, de Prokofiev, Ravel, Scriabin, Rajmáninov, Schoenberg y Stravinsky.

La primera parte del recital del 21 de febrero en Oviedo estará dedicada a Henry Purcell, con las obras "Ground in Gamut en sol mayor, Z 645", "Suite n.º 2 en sol menor, Z 661", "A New Irish Tune (Lilliburlero) en sol mayor, Z 646", "A New Scoth Tune en sol mayor, Z 655", "Trumpet Tune, called the Cibell en do mayor, ZT 678", "Suite n.º 4 en la menor, Z 663", "Round O en re menor, ZT 684", "Suite n.º 7 en re menor, Z 668" y "Chacona en sol menor, ZT 680". En la segunda parte, Sokolov tocará la "Sonata número 13 en si bemol mayor" y el "Adagio en si menor" de Mozart.

El concierto durará poco más de hora y media: 38 minutos la primera parte, una pausa de 25 minutos y 42 minutos la segunda parte.

Las entradas, a 20 y 16 euros, están a la venta en la taquilla del teatro Campoamor, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00; en la taquilla del Auditorio el mismo día del concierto, de 17.00 a 20.00 horas, y vía online, en entradas.oviedo.es.