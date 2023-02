Abrazo multitudinario de despedida en San Juan a Carmen Roiz, la médica "humana y entrañable"

La espera mereció la pena. Carmen Roiz, la ovetense que fuera jefa de Medicina Nuclear del HUCA, fallecida el pasado 9 de enero en Madrid a causa de una grave enfermedad, recibió este sábado un multitudinario abrazo colectivo por parte de su familia dispersa por el mundo, y cientos de amigos y colegas de profesión llegados a San Juan el Real cargados de elogios. "Era extremadamente humana y entrañable", señaló a la entrada del templo el traumatólogo y expresidente del Colegio de Abogados Alejandro Braña, subrayando que esas virtudes las heredó de su padre, Manuel Roiz, fallecido en 2006, que dirigió el servicio de Radioterapia del Hospital General de Asturias y durante años fue colaborador de LA NUEVA ESPAÑA.

Las cenizas de Roiz llegaron a la catedral del ensanche en una urna custodiada por sus tres hijos (Cristina, Andrés y Beatriz), así como su viudo, el oftalmólogo Andrés González Fernández-Tresguerres. A la entrada, los descendientes, llegados de Madrid, Dubái y Barcelona, respectivamente, recibieron un aluvión de condolencias. "La vuelta a Asturias está siendo dura, no me lo puedo creer, han venido todos los compañeros de colegio", comentaba a lágrima viva Cristina, la mayor de los hermanos entre continuos abrazos y saludos, entre los que no faltó el de la concejala Leticia González.

Apenas quedaron huecos en los bancos de San Juan para unos oficios religiosos que contaron con tres sacerdotes. Presidió Benjamín Morán, y el encargado de predicar la homilía fue Javier Gómez Cuesta, párroco de la iglesia de San Pedro, en Gijón, y amigo de la familia. "Era una persona agradecida con su misión en este mundo, que dispensó grandes dosis de esperanza durante su vida", declaró el religioso, que también contó para los oficios con la ayuda del párroco de San Juan el Real, Javier Suárez.

Muchos de los ojos de los asistentes se posaron en los nietos de Carmen y Andrés. La fallecida siempre presumió de haber sido abuela hasta en ocho ocasiones, y ayer cinco de ellos pusieron su granito de arena en la despedida de su "abu" participando en las lecturas. Lucía, Bea, Andrés, Luis y Gonzalín hicieron que a muchos se les cayera la baba, entre ellos Andrés, el segundo de los hijos de Carmen, que subió al púlpito al final del funeral para agradecer la asistencia en nombre de la familia.

El propio Andrés fue el encargado de conducir la urna azul con las cenizas de su madre al columbario familiar en la basílica, entre continuos reconocimientos salidos desde los bancos del templo. "Era una mujer encantadora. Me trató en el Hospital y, al ver hoy en LA NUEVA ESPAÑA que era su funeral, no quise perder la oportunidad de asistir", indicó Isabel Álvarez, una ovetense a la que aplicó un exitoso tratamiento. "Siempre le estaré agradecida", añadió.

A la salida, los familiares, que decidieron posponer hasta ayer la despedida definitiva para poder reunir al máximo número de allegados posible, se mostraron muy satisfechos y contentos por la acogida del acto de despedida. "Estamos abrumados. El hecho de que viniese tanta gente dice bastante de lo mucho que la querían", coincidieron los tres hijos de la histórica médica, que a lo largo de su extensa carrera dejó huella en los corazones de miles de pacientes.