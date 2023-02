Del brazo de Currita Tuero

Hay un sillón en casa de Currita Tuero de esos que se reclinan, con reposabrazos y atril. Cuando aquel asiento entró en casa, su padre, Tuero Bertrand, 81 años, pensó que aquello era el paraíso: "Con lo bien que me cuidáis no me voy a morir nunca". Falleció a los tres meses, pero hoy, cuando el magistrado del Supremo y erudito asturianista hubiera cumplido 102 años, su presencia sigue muy viva en la memoria de su hija y en la biblioteca a la que mira la butaca, donde los méritos del abuelo Paco se dan la mano con los de su nieto Javier, funcionario del Ministerio de Exteriores. Currita es como un puente luminoso entre esas dos orillas, una presencia firme y un carácter –se dice– reservado que se puede confundir con un desdén hecho elegancia.

Mucho antes de ser la niña de papá en su segunda juventud, Pilar fue niña del "office" refugiada debajo de la mesa para salvar la reprimenda de la chica, cuando vivían en Lugo; la que veía el mar desde las aulas de las esclavas en La Coruña. Oviedo fue, hasta los diez años, un territorio mítico al que Currita, Juan Luis, Alejandro y Francisco peregrinaban con sus padres en Navidades, un Macondo norteño donde su tía abuela Pilita Tuero les calzaba mil bufandas y los sacaba al mirador de su casa de la calle Independencia a ver la nieve por primera vez. Currita todavía recuerda el artículo 58 del Código Civil que tuvo que estudiar en el caserón de San Francisco a finales de los sesenta. "La mujer está obligada a seguir a su marido donde quiera que fije su residencia". Por mucho que Isabel Aller prefiriera su Galicia natal, la familia se mudó a Oviedo cuando Tuero Bertrand logró destino en la Audiencia Territorial. Aquí sus hijos siguieron el camino del Derecho y Currita vivió en la Facultad sus mejores años, haciendo que hacía apuntes en las mesas de Casa Manolo, el Logos o el J.L., empapada de una conciencia política que avivaban los ecos del Proceso de Burgos y acababa en carrera delante de los grises después del concierto de Raimon en Ribadesella, a punto de caer al agua. La fiesta acabó demasiado pronto. "Cuando terminé la carrera, con 21 años, pensé que tenía que haber repetido algún curso". Todavía estuvo dos años en la Facultad, penene en el departamento de Hacienda con Mariano Abad y Ángel Aznárez, antes de casarse y ejercer de madre, días en el Campo San Francisco, desde esta misma casa en la que lleva viviendo 45 años. Currita se perdió la movida de los ochenta pero se tomó la revancha a la siguiente. Todo cambió pero nada siguió igual. Nació su hija Paloma cuando el mayor ya tenía doce, a los tres años se separó y a los dos días de morir su madre juró como procuradora. Tenía 43 años, su padre se vino a vivir con ellos y Currita hizo toda la vida social que pudo, con amigas y del brazo de papá. Nada le gustaba más a aquel hombre que presumir de hija. Hoy la vida, recién jubilada, son más planes a ver a los hijos y nietos, repartidos por el mundo. Retirada ya casi del aperitivo y la tertulia de tarde, María Pilar quiere hasta borrarse el nombre. "Cuando muera, lo único que pido es que no me pongan Currita en la esquela, y menos entre paréntesis". Y, entonces, ríen la amigas, nadie acudirá al funeral de una de las mujeres más conocidas de Oviedo. Un prodigio improbable.