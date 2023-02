El nuevo diseño de las viviendas en La Vega salva ahora la central eléctrica y su chimenea

Primero cayó la torre, después se salvaron los chalés de la Tenderina y ahora es la antigua central eléctrica de calefacción y su chimenea, un elemento muy reconocible en el "skyline" de la fábrica de armas de La Vega, la que acaba de recibir el indulto en la nueva redacción del convenio urbanístico para despejar el futuro del recinto fabril que ultiman Ayuntamiento de Oviedo, Ministerio de Defensa y Principado.

El cambio llega, indican fuentes conocedoras de la operación, fruto del nuevo diseño de la edificabilidad en la parcela. Con la desaparición de la torre de pisos y la supervivencia de los chalés los técnicos de las distintas administraciones han tenido que volver a dibujar todos esos metros cuadrados de pisos que Defensa recibe en el acuerdo. Ha sido ahora, al trazar las parcelas de cada una de esas viviendas, cuando la central eléctrica se ha abierto hueco y ha sobrevivido en el nuevo planeamiento junto a su chimenea.

Su supervivencia se suma a la de otro elemento similar a pocos metros, la chimenea de la antigua fundición, un elemento anejo al viejo almacén de utillaje que aparece protegido en la ficha del catálogo urbanístico del Ayuntamiento de Oviedo correspondiente a la fábrica de armas, que solo menciona este elemento, la caseta de pesaje de una de las entradas del recinto y los elementos vegetales. Además, las portadas románicas de la desaparecida Santa María de la Vega y los restos del claustro barroco también gozan de protección por parte de la Administración regional.

Aunque a la fábrica le falta una catalogación exhaustiva, el nuevo convenio protege la mayoría de las naves y ha incluido ahora este nuevo edificio.

El último rediseño de las pastillas urbanísticas donde se podrán desarrollar las promociones inmobiliarias es el último de los retoques introducido en el borrador del convenio. Ahora, el Ayuntamiento ya se lo ha mandado a Defensa con el visto bueno del Principado y está a la espera de que el Ministerio se lo devuelva y dé su conformidad.

Es en ese momento cuando la Administración local podrá comenzar a tramitar el convenio urbanístico, una figura jurídica que requiere su tramitación en el Pleno, con una aprobación inicial, una fase de alegaciones y una aprobación definitiva. El Ayuntamiento de Oviedo confía en poder desarrollar todo ese calendario en los próximos meses, a lo largo de marzo, probablemente con una sesión plenaria extraordinaria a mediados o finales de mes.

Por su parte, el Principado, una vez que Defensa dé el visto bueno a los términos del último borrador, podría empezar a tramitar internamente su parte en el acuerdo, que consiste en la adquisición de la nave de cañones, donde proyecta poner en marcha ese futuro polo biotecnológico.

Pero con lo que no cuenta ya ninguna de las dos administraciones, según indican fuentes próximas a la operación, es con poder firmar el convenio entre las tres partes implicadas antes de las elecciones de mayo. Sí estarán listos los instrumentos jurídicos, pero no dará tiempo a dejarlo todo atado antes de las municipales y las autonómicas. El acuerdo admite, no obstante, algunas modificaciones ya previstas en forma de nuevas cláusulas. Una se refiere a las catas arqueológicas que se tienen que desarrollar en el ámbito y cuyo resultado, así está previsto, podría llevar a la anulación del convenio. El otro, a la edificabilidad, porque, si bien el dibujo de las parcelas destinadas a viviendas incluye formas de concentrar toda la edificabilidad en la parcela, también está previsto que, si el Ayuntamiento encuentra terrenos disponibles en otros ámbitos, podrá permutarlos para liberar más terreno en la fábrica de armas.

Por último, uno de los últimos cambios introducidos se refiere al dinero que inicialmente iba a pagar el Ayuntamiento en la operación, una cantidad similar a la prevista por el Principado para adquirir la nave de cañones, unos 4,5 millones de euros. Finalmente, Oviedo no pagará cantidad alguna, aunque este dinero estaba consignado en el presupuesto de este año, y a cambio se hará cargo de toda la urbanización del terreno. En palabras del alcalde Canteli, "invertimos ese dinero en mejorar la parcela". De lo que no se encargará la Administración local será de la descontaminación de terrenos, labores que seguirán correspondiendo al Ministerio de Defensa.