Canteli: "Entrar a La Vega es indispensable para proteger Santullano como nunca"

Canteli centró la mayor parte de su visita, de alrededor de una hora, en asuntos más específicos del barrio. Aprovechó para anunciar la pavimentación inminente de tres calles: la avenida del Mar, Fernando Villaamil y Ángel Cañedo. En esta última, también garantizó labores para arreglar escaleras y baldosas, también previstas en Bermúdez de Castro y Puerto de Pajares.

Los residentes mostraron especial preocupación por el mal estado de espacios como la colonia Ceano. "Se están alquilando a precio de saldo viviendas a gente conflictiva y por las noches tenemos miedo de caminar solas", explicó Ángeles Fernández, de la Asociación de Amas de Casa del barrio, a la que el Alcalde contestó con nuevos anuncios y las explicaciones oportunas. "Hemos mejorado la limpieza quitando muchas pintadas, pero vamos a trabajar más por aquí", indicó Canteli.

El regidor presumió de algunos de los equipamientos municipales de referencia en la zona, para los que desveló también su intención de aplicar mejoras. "El centro social que tenéis es un lujo y queremos hacer una salida por detrás para que el ruido de las actividades no moleste a los estudiantes", desveló, puntualizando que "no hacen falta obras faraónicas, sino prácticas".

Aunque admite que "todavía hay muchas cosas por hacer", Canteli defiende a capa y espada el goteo de actuaciones realizadas en los últimos años en los distintos barrios y localidades de Oviedo.

En el caso de Teatinos, la reurbanización del callejón de la calle Velázquez, la reparación de la calle Sabino Fernández Campo y el cierre del colegio Germán Fernández Ramos son reconocidos por los vecinos. "Por lo menos, este alcalde se mueve", indicó el vecino Tomás Orellana, satisfecho con la visita de Canteli.

"Soy feliz en la calle, me gusta pisarla solo y sin hacer mucho ruido", dice el regidor a los vecinos





"Soy feliz en la calle; me gusta pisarla solo, sin concejales y sin hacer mucho ruido". Así explicó ayer, lunes, Canteli a los vecinos el motivo de sus frecuentes visitas a los barrios para ponerse al día sobre la marcha de la actuación municipal en los mismos. El Alcalde desveló que suele aprovechar "los viernes por la tarde y los domingos por la mañana" para patear todos los rincones de Oviedo y conocer de primera mano las principales necesidades. "El otro día me vieron por Colloto y me dijeron que por qué no avisaba", declaró. Las peticiones de quienes se lo cruzan por las calles son de lo más variopintas, y gran parte de las mismas suelen estar relacionadas con competencias de otras administraciones. "A ver si soluciona lo de los centros de salud", soltó una mujer sorprendida por ver cómo el regidor supervisaba el estado de la colonia Ceano junto a los vecinos Amparo Fernández, Marisa Iglesias, Tomás Orellana y María José Cadavieco. Esta última, que se presentó como madre del exjugador del Real Oviedo Iván Ania, agradeció al regidor la amplia actividad social existente en el centro de Santullano. "Hacemos zumba y de todo", declaró, propiciando el cumplido de vuelta. "Así os mantenéis de estupendas", comentó en mitad de un paseo que, según los testigos, no supone una novedad para Teatinos. "Todos los años se pasa alguna vez", sostuvo Tomás Orellana. La intención del Alcalde es intensificar estas visitas frecuentes en la recta final del mandato para la que, además de prever el inicio de varias obras millonarias como el Palacio de los Deportes o el tobogán de Santullano, se esperan poner en marcha numerosas actuaciones de menor calado en los diferentes barrios.