Un Carnaval hecho a mano en Ventanielles

Entre barras de pegamento, tijeras, pinturas de colores y goma eva con purpurina un ejército de niños disfrazados tomó el colegio público de Ventanielles dispuesto a cerrar el Carnaval por todo lo alto. «Aquí los niños lo pasan muy bien, se relacionan y aprenden unos de otros», indica Paula Alonso, una de las monitoras que ha estado acompañando a los más pequeños a lo largo de los tres días de periodo no lectivo –el pasado viernes, el lunes y ayer, martes– en los que el centro estuvo abierto para ayudar a las familias a la conciliación. Una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo en la que también han participado el Colegio Público Buenavista y el Parque Infantil, a la que acudían menores de cualquier centro de Oviedo.

Reutilizar materiales para confeccionar sus propios disfraces es una de las tareas del día. Un taller de Carnaval en el que las risas cómplices entre niños y monitores invaden la sala. «Nosotras también aprendemos mucho de ellos», indica Eva López, otra de las monitoras que ayuda a Emma Díaz, Martina Mosteiro y Lía Villacorta, tres de las más pequeñas del taller a terminar los detalles de sus disfraces.

Y como no hay Antroxu sin su particular entierro de la Sardina, en el colegio público de Ventanielles no iban a ser menos. La sardina «Tina», fruto de un minucioso trabajo en el que los pequeños colocaron una a una las brillantes escamas, pasaba de mano en mano entre los niños, que presumían de su obra. «Cada uno aportó su granito de arena», recalca Alonso.

Los veintiún menores, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, remataban los últimos detalles de unos trajes preparados para deslumbrar en el posterior desfile con el que pondrían el broche final a una jornada que incluía yincana y mucha música para amenizar el día. «Cada día partimos de un organigrama con los planes a desarrollar, pero al final, si los niños proponen otras actividades que les apetecen más nos adaptamos», añade la monitora.

Por el centro también se acercó Lourdes García, concejala de Educación, quien celebra la buena acogida del programa de conciliación. «No es un día más de clase, sino que vienen a jugar y a disfrutar con sus compañeros, por ello seguiremos apostando por estas dinámicas», indicó García, quien subrayó que la iniciativa también se celebrará durante los días no lectivos de Semana Santa en los colegios Poeta Ángel González –en La Corredoria–, el Fozaneldi, La Ería y el Veneranda Manzano.