La guitarra española vive un momento brillante en Asturias, y especialmente en el Conservatorio del Valle del Nalón, donde el guitarrista Manuel Paz, (fundador del cuarteto "EntreQuatre"), forma a 18 alumnos entre los que tres ya figuran en la joven élite del instrumento.

Daniel Rodríguez, primer premio en el Concurso Internacional de Guitarras Alhambra; Ares Gutiérrez y Manuel Mejido, también galardonados en certámenes nacionales e internacionales, lo demostraron ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, a lo largo de un recital en que interpretaron de forma individual un repertorio guitarrístico universal del siglo XIX y principios del XX como el "Fandango", de Dionisio Aguado; "Gran Solo", de Fernando Sor; "Vals No. 4, de Barrios Mangoré"; "Variaciones sobre el Carnaval de Venecia", de Francisco Tárrega; "Asturias", de Isaac Albéniz, y "Gran Jota", de Francisco Tárrega. El concierto finalizó con piezas interpretadas a trío que arrancaron los aplausos del público. "He tenido muchos alumnos, pero no es normal que en una generación aparezcan tres tan brillantes como ellos", señaló Manuel Paz, que alabó el tesón y el talento de los jóvenes a los que da clases desde que tenían 8 años. Los tres, entre 13 y 17 años, realizan estudios de la ESO y Bachillerato y en un futuro les gustaría hacer una ingeniería, aunque tampoco descartan dedicarse a la música. Además de la guitarra clásica les gusta la guitarra eléctrica y en el caso de Ares Gutiérrez, también el violín.

Manuel Paz criticó las escasas posibilidades que ofrece la enseñanza de la música en España y lamentó que muchos jóvenes con grandes cualidades acaben dejándolo por falta de oportunidades o alicientes. "La guitarra española es nuestra y es una de las grandes aportaciones de España a la música mundial; debemos apreciarla y valorarla", señaló Manuel Paz.