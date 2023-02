Jóvenes músicos sobradamente preparados

El "Octeto In Momentum", una jovencísima formación con apenas dos años de existencia, deleitó ayer al público de la Sociedad Filarmónica de Oviedo con un programa romántico en el que lucieron su pericia y que gustó a los asistentes al concierto.

Forman el "Octeto In Momentum" los violinistas Manuel Pérez Morodo, Almudena Quintanilla Andrade, Álvaro Mérida Linares y María Cardiel Manso; las violistas Adela Beiro Guillas y Laura Torroba Bachiller; y los violonchelistas Álvaro Vázquez Osa e Inés Vargas Román.

Los ocho jóvenes intérpretes se presentaron ante el público de la Sociedad Filarmónica de Oviedo con un programa que, pese a estar anclado en el Romanticismo, incluía una sucesión de obras para nada esperable.

"St. Paul’s Suite, op .29 n.º 2", de Gustav Holst, sirvió de presentación al octeto, que compeltó la primera parte del concierto con Josef Suk y su "Serenata para cuerdas, op. 6". Dos obras no muy conocidas que la joven formación interpretó con solvencia, desenvolviéndose muy bien. Para la segunda parte, "In Momentum" optó por el "Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op. 20" de Felix Mendelssohn, una obra en la qu e mantuvieron el buen tono y ratificaron su gran presencia en el escenario, que les granjeó el aplauso animoso del público pese a que no interpretaron bises al final del concierto.

La próxima cita para los abonados de la Sociedad Filarmónica de Oviedo esta fijada para el 7 de marzo, cuando acudirá al teatro Filarmónica el pianista Ilia Papoian (19.45 horas). Los no abonados ya pueden adquirir su entrada al precio habitual de 22 euros.