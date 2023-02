La "revuelta de mujeres en la Iglesia" llega a Asturias con su defensa de la igualdad

La "revuelta de mujeres en la Iglesia" ha llegado a Asturias. El movimiento, que tiene como fecha fundacional 2020 aunque fue gestado lentamente durante años en los grupos de teología católica de mujeres, se presentó ayer en Oviedo, en la Biblioteca Pérez de Ayala del Fontán. Su lema oficial para la campaña de este año es "hasta que la igualdad se haga costumbre" y sus promotoras afirman que, tras su estallido en Madrid y Barcelona ha ido extendiéndose a otras ciudades. Ahora dicen que son ya una veintena y Oviedo es un de ellas. Tienen lemas menos formales, como el de "limpiar y poner flores que lo hagan los señores", que son con los que se echan a la calle a reclamar más espacio para las mujeres en la Iglesia.

El 5 de marzo la revuelta llevará a cabo su primer acto reivindicativo en Asturias, ante la Catedral de Oviedo. El movimiento acompañó su presentación, ayer, con la de un libro coral, con artículos de varias autoras, que repasa sus orígenes, sus argumentos contra el patriarcado en la Iglesia y sus reclamaciones, y que habla de algunas grandes mujeres. "Siempre las ha habido en la Iglesia, muy potentes y revolucionarias pero se ha invisibilizado. Reivindicamos esa genealogía de mujeres luchadoras: María de Nazaret, María Magdalena, Teresa de Jesús, Hildegarda de Bingen –que fue asesora de papas– y Margarita Porete –que fue quemada en la hoguera– y también mujeres de este siglo", indicó Lala Franco, que es una de las portavoces de la revuelta en Asturias.

Franco explicó que la confirmación de los abusos a menores a gran escala en el seno de la Iglesia y después los casos de abusos a religiosas y a mujeres que trascendieron aceleraron este movimiento por la igualdad, que incluye a otros colectivos como el LGTBI, las personas divorciadas y las familias no convencionales.

"En 2019 un grupo de mujeres alemanas se manifestó delante de las iglesias con la boca tapada con esparadrapo para significar que no eran escuchadas", cuenta, y a partir de ahí el levantamiento se extendió por otros países.

"Pedimos el acceso de la mujer a todos los puestos de la Iglesia y los ministerios, incluido el diaconado y el presbiterado", detalla sobre sus reivindicaciones. El sacerdocio, afirma, "tiene que llegar, pero no queremos feminizar el clericalismo, queremos que el clero reinterprete su papel, una Iglesia más circular e igualitaria, más participación del laicado, no tan jerárquica, vertical y clerical". Por supuesto, consideran que las mujeres "podemos predicar, dirigir, asesorar a la comunidad" y, de hecho, lo están haciendo en muchas comunidades donde no llegan sacerdotes.

"El poder en la Iglesia está concentrada en los varones por el clero, todos los puestos en la Iglesia están en manos del clero, porque se considera que solo el sacerdote puede representar a Jesucristo", expone, para hacer ver que no solo se trata de las mujeres sino de todo "el pueblo de Dios".

"La Iglesia ha adoptado patrones culturales patriarcales, queremos que se revisen y que se vuelva a las comunidades originarias más igualitarias", añade. "Las mujeres somos las manos y el corazón de la Iglesia. Los servicios sociales, todos los trabajos sociales que hace la Iglesia son mayoritariamente realizados por mujeres, y por ser mujeres y laicas no somos reconocidas", se quejan.

Con la extensión de la revuelta, refiere Lala Franco, este sector de mujeres católicas pretende "generar opinión y debate" y también hacerse "eco del dolor de tantas mujeres, también en la Iglesia, que queremos que sea un lugar seguro y acogedor".