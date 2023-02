Revuelta en la residencia del Cristo por el deterioro del servicio: "Estamos dejados"

La cafetería de la residencia del Cristo, perteneciente a la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) del Principado, tiene una pequeña barra, un televisor de no más de catorce pulgadas y nueve mesas. La camarera le da el pincho de la tarde a un residente y otro, desde el fondo bromea: "¡Que tiene marido!". Al fondo, un matrimonio de ancianos llegados hace pocas semanas, echan la partida. Junto a la puerta, un abuelo de unos 80 años apura un vaso de vino. Todo ese ecosistema doméstico y pequeño es lo más parecido a la vida de "ahí fuera" para una gran mayoría de residentes en el centro. La situación de esta residencia, en lo alto del barrio del Cristo, rodeada de fuertes pendientes y sin bares a menos de 600 metros hace de esta cafetería una necesidad irrenunciable para el "bienestar social comunitario". El anuncio de su cierre, tras quedar desierta la última licitación, ha alzado en armas a residentes y familiares, que han convertido la defensa del bar en la mecha de una protesta mayor. El centro, dicen, va a la deriva. "Nos sentimos dejados".

Las quejas se escucharon hace una semana en la capilla de la residencia. Allí se celebró una asamblea a la que acudieron muchos familiares, algunos residentes y también personal laboral. De allí salió la constitución de una asociación de familiares, una recogida de firmas para evitar el cierre de la cafetería y un rosario de denuncias que ahora van a trasladar a la gerencia del ERA y a la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez.

La lista incluye problemas de personal y de material, que afecta a cuestiones tan sensibles como la comida o el descanso. En la asamblea una mujer contó que su madre había tenido que dormir algunos días encima del cubrecolchones, sin sábana bajera porque le habían dicho que no había. La ropa de cama, explican los familiares, se deteriora y a no se repone con la misma facilidad ni agilidad que antes.

También faltan cucharillas, ponen como ejemplo. Pero es peor lo de la comida. No siempre sucede así, pero es habitual que en determinados turnos se repitan los menús de un día para otro, que el pescado no esté en las mejores condiciones o que los guisantes de la carne guisada salten directamente de la lata al plato, sin pasar por la pota. Otras veces quedan con hambre. Ayer por la tarde una mujer tuvo que comprarle un pincho a media tarde a su madre. El puré no había llegado para que pudieran repetir todos.

Otras veces tampoco hay personal suficiente o los turnos concentran de pronto exclusivamente a personal nuevo, que no conoce a los residentes ni sus peculiaridades. En los últimos años también ha desaparecido, indican, la figura de gobernanta/coordinadora, un puesto que los familiares consideran indispensable para la buena marcha del centro.

Y luego está lo de la cafetería, que la asociación de familiares relaciona con una falta de control, cuidado y tacto respecto al bienestar de los ancianos.

En el escrito que han elaborado tras la asamblea de la semana pasada, la asociación de familiares habla de "necesidades y carencias en los servicios básicos preceptivos de la residencia" y reclama al Principado que mantenga abierta la cafetería del centro "la gestione quien la gestione", "dado el enorme perjuicio que supone para nosotros los familiares y para nuestros parientes". "Es un derecho al bienestar social comunitario, reconocido de facto por el propio ERA, del que ahora quieren prescindir, sin tener en cuenta el perjuicio que generará sobre todo a los residentes menos capaces, pues la cafetería es el único sitio donde pueden socializar y sentir que forman parte de una comunidad y que esta se preocupa por ellos. La carencia de este servicio esencial hará que se sientan dejados de la mano de Dios", razonan.

El cierre de la cafetería llega tras una serie de problemas administrativos arrastrados desde noviembre de 2020, cuando finalizó el actual contrato para la gestión de tres de estos establecimientos, el del Cristo, el de la residencia Mixta de Gijón y el de Santa Teresa, que ya no había vuelto a abrir después de la pandemia, pues allí el Principado, por su ubicación, no se consideró, a diferencia de los otros dos centros, que fuera un servicio esencial. La empresa que seguía gestionando esos dos bares siguió haciéndolo en un limbo legal. En enero el Principado lanzó una nueva licitación para este lote, pero no se presentó nadie. El problema, indican fuentes de la empresa que gestiona el servicio, es que los servicios jurídicos del Principado indicaron, basándose en la nueva ley de contratos, que el concurso no se podía hacer con las condiciones antiguas. Estas consistían en que el Principado pagaba un canon a la empresa explotadora por ofrecer el servicio, que tenía que desarrollarse con precios, horarios y personal fijados por la Administración. Ahora es justo al revés. El nuevo concurso pide a la empresa que pague un canon a la Administración a cambio de hacerse cargo del servicio, que sigue estando condicionado a unos precios, horarios y personal fijo, con lo que, indican las empresas, no resulta rentable.

Al quedar desierto el concurso, la empresa y el Principado han establecido conversaciones para tratar de buscar una salida. Fuentes de la Consejería de Derechos Sociales confirmaron ayer a este periódico que se está intentado buscar una solución, sin mayor concreción. De momento, según fuentes de la empresa, a la cafetería del Cristo le queda un último mes.

Lo que sucederá después es una incógnita, pero los familiares de los usuarios van un poco más allá y apuntan a que la existencia del bar parece que molesta, y que en su lugar se prefiere ofrecer otro tipo de actividades que no suplen esa labor de "socialización", insisten, que sí se cumple en la cantina. Citan también algunos incidentes entre residentes. La expulsión de algún amigo de un anciano que le gustaba hablar a voces. Pero consideran que son problemas menores por los que no deberían pagar los más de 140 residentes que tiene el centro.

En el escrito que preparan para la Consejería también explican la diferencia entre el bar y las actividades en salas polivalentes. "Las opciones alternativas que nos hacen llegar desde la dirección de la residencia, además de no constituir una alternativa a la cafetería, tienen su cabida en la inmensa sala polivalente, absolutamente desangelada. Nuestros mayores no están ahí para aprender la retahíla de actividades que proponen. Nuestros padres y madres quieren estar con sus hijos como si estuvieran en su casa, aunque sea por unas horas y tomar un café con nosotros y mantener unas relaciones de cariño y cercanía que no tendrán por muchos más ejercicios que pudieran realizar", concluyen.