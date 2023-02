Manual para enseñar una ópera a estudiantes asturianos en doce actos

El objetivo que se han marcado un grupo de profesores de la Universidad de Oviedo, liderados por la profesora del área de Musicología, Laura Miranda, es el de acercar la ópera a los niños para que "escuchen música de calidad" y, al mismo tiempo, puedan desarrollar nuevas habilidades. El proyecto, que lleva por título "Opera and Early Childhood Education: Building European Awarenes through Music in Pandemia Times", fue puesto de largo esta semana en la facultad del Profesorado ante docentes de toda Asturias. Se subió el telón. La meta es que los estudiantes aprendan jugando y para conseguirlo han desarrollado un curso de doce semanas en la que los más pequeños tienen que hacer una adaptación de la obra "La Cenicienta" de Gioachino Rossini. Pero, evidentemente, en formato reducido. La ópera original dura más de tres horas, la meta es dejar la representación en cuarenta minutos y con el título: "Dolce Cenerentola". Es una lección en doce actos.

En el proyecto, además de la Universidad de Oviedo, colaboran también la Ópera de Oviedo, la Universidad Bicocca de Milán, el teatro de Como (ambos en Italia), la Universidad Estatal de Plovdiv y la Ópera de esa misma localidad (los dos de Bulgaria), cuenta con financiación del programa europeo Erasmus+ y ha llevado dos años de trabajo. Para mostrar en lo que ha trabajado este grupo interdisciplinar de investigadores se realizó un taller para exhibir el potencial de la iniciativa. Hay material para los profesores, como videoclases dirigidas a los docentes en los que se les explica la forma en la que tienen que aplicar diferentes métodos de aprendizaje para llevar la ópera a buen puerto. Pero también hay recursos para los alumnos, como un libro en el que se describe a los personajes de la obra; su argumento; y la forma en la que deben trabajar semana a semana. Todo es accesible a través de una web. "Hemos trabajados durante estos años con colegios allegados de los grandes núcleos de población de Oviedo", explicó. Han participados centros de Llanes, Benia de Onís, Lieres, Cangas de Onís, Teverga, San Martín de Oscos o Tineo. Celestino Rodríguez, decano de la facultad, destacó durante la presentación que la música va ganando peso en los nuevos planes de estudio de magisterio. "Debe ser así", asegura, "y este proyecto está siendo uno de los estandartes en este sentido". A lo que Julio Raúl Ogás, director del área de apoyo a grupos de investigación de la Universidad de Oviedo, agregó que "la música está sirviendo para la cohesión de las personas y para reforzar al grupo, pero la música también tiene capacidad de formar a los seres humanos como se ha demostrado con este proyecto".