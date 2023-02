Multitudinario Carnaval en Oviedo

Begoña González Gil baja a toda velocidad por la calle Uría. Va vestida con una bata blanca, como si fuera una trabajadora de la sanidad y lleva una peluca. A su alrededor corretean varias de sus compañeras del centro social de San Esteban de las Cruces en una especie de locura colectiva al compás de un altavoz que escupe algunos éxitos musicales. Una de ellas lleva un carrito de la compra lleno hasta rebosar y por delante un cartel que dice: «Menudos precios de locos. No me llega...». Otra de las integrantes del grupo va subida en una pequeña bicicleta. No le llega para la gasolina. «Voy a toda leche que hoy comí fabes», bromea. Agolpados en las aceras los miles de espectadores que ayer se dieron cita en el centro de la ciudad para presenciar el que ha sido calificado como el Carnaval más multitudinario de Oviedo alucinan con la escena. La pregunta es obligada.

–¿De qué van disfrazados? –De locos por la subida de los precios. Cada uno va de un personaje diferente. Hay ganaderos, pintores, uno va de la luz, de médicos y enfermeros. La que responde es Mariana Álvarez, otra de las integrantes del grupo. Una locura, un entretenimiento. Nada más responder González Gil y Álvarez sigue su camino que por detrás en el desfile llega otro grupo. Son los componentes del centro social de El Cristo, que van algo más calmados al ritmo de una charanga. La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, ponía el acento en la alta participación que se había registrado este año, que según sus cuentas es de récord. Más de 1.500 personas participaron en una especie de serpiente multicolor de disfraces entre los que había jirafas; muchas alusiones a la revolución francesa; astronautas; caramelos gigantes; un Pelayo y una Covadonga; un velociraptor; y un larguísimo etcétera. Tan largo como la propia imaginación permita. «Ha sido un éxito rotundo, es el primero sin ninguna restricción desde la pandemia y la calle Uría y San Francisco han estado llenas de gente, con más de 1.500 participantes», señaló la edil. Una locura de carnaval.