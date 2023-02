Nacho Cuesta confirma su renuncia a ser el candidato de Ciudadanos en Oviedo.

La insistencia en el «respeto a los tiempos» a la que hasta ahora se había aferrado el portavoz de Ciudadanos en Oviedo, Nacho Cuesta, para no contestar ni a la invitación del alcalde Canteli de acompañarle en su lista ni a la de los nuevos dirigentes de su partido en Asturias de aclarar su futuro político, a punto ha estado de llevar al concejal a una situación límite. Ayer a última hora de la tarde, mientras en el Comité nacional de los naranjas, reunido en Valencia, analizaba la situación de su excoordinador, Cuesta confirmó, por fin, que no dará el paso de ser el candidato de Ciudadanos en Oviedo.

Esa aclaración era la que el nuevo coordinador autonómico de Cs y candidato a la presidencia del Principado, Manuel Iñarra, llevaba pidiéndole a Cuesta desde hacía días, sin que llegaran a intercambiarse más que algún mensaje y temiendo, el primero, tener que establecer alguna suerte de ultimátum para concluir que la respuesta a la posibilidad de encabezar la lista naranja en Oviedo era negativa si no había respondido antes del lunes. Nada de eso fue preciso porque Cuesta, aunque in extremis, dio el paso que todo el mundo daba por hecho. O, al menos, empezó a darlo. Porque el actual portavoz del grupo municipal y teniente de alcalde del equipo de gobierno de PP y Cs no fue más allá de su renuncia a encabezar la lista del que ahora su partido. Los motivos, explicó, son la reciente dimisión de la junta directiva local. «Trabajamos con ellos muy bien estos cuatro años, y tras su dimisión no tenía mucho sentido que yo volviera a encabezar la lista», se limitó a explicar.

A la invitación del Alcalde, no obstante, todavía no hay respuesta. Nacho Cuesta insistió otra vez en los tiempos y los plazos y volvió a introducir incertidumbre en las previsiones iniciales que le sitúan en la lista de Canteli: «Mi voluntad ahora es cumplir el mandato como concejal de Ciudadanos en Oviedo», aclaró, «antes de despejar mi futuro, si sigo con otros proyectos políticos o si me oriento en otros ámbitos».

A ochocientos kilómetros de distancia, en Valencia, por la mañana se había reunido el Comité nacional de Ciudadanos, el órgano ejecutivo orgánico más importante, y allí Manuel Iñarra pudo analizar con los otros cargos directivos del partido la situación en Asturias y en Oviedo, dentro del análisis de la estrategia electoral.

El partido conminó a que se respetaran los plazos y los tiempos y urgió, así, a que la Junta directiva autonómica determinara los candidatos en Oviedo, Gijón y Avilés «a la mayor brevedad posible, sin que exceda de la primera semana de marzo», explicó Manuel Iñarra.

En la misma reunión, tal y como se había anunciado en la última asamblea local del partido celebrada esta semana, se aprobó el nombramiento de una gestora en Oviedo, compuesta por cinco afiliados que ahora tendrán la responsabilidad orgánica de hacer la propuesta a la junta directiva autonómica del candidato para Oviedo.

Iñarra explicó que, en paralelo al trabajo de esta gestora, él había estado intentando aclarar con Nacho Cuesta su futuro político y que incluso le había propuesta su incorporación en las listas autonómicas. Hasta ahora la respuesta era el silencio, pero ayer Cuesta confirmó su renuncia, basándola en esa dimisión de la Junta directiva, que cesó hace una semana acusando a los actuales responsables del partido querer nombrar candidato «a dedo» al concejal Luis Pacho. Iñarra reiteró, en todo caso, que el código ético y de cumplimiento obliga a Nacho Cuesta a defender los intereses del partido hasta final del mandato. «Todo lo que no sea eso, si se oficializa el cambio a algún partido, será un caso de transfuguismo con sus consecuencias», concluyó.