"Shakira y Karol G. han visto sus vidas muy expuestas al juicio de la gente; queríamos mostrar eso en el vídeo"

28 años) que está pletórico porque lo que le ha tocado vivir, dice, es más que un sueño. Porque la suya es una biografía creativa muy luchada.

"Estudié comercio y marketing en la laboral de Gijón y en mi tercer año de carrera me fui de Erasmus a París. Desde entonces no he vuelto a vivir en Asturias. Recuerdo toda mi infancia escuchando música y viendo videoclips. De hecho, mi abuelo por parte de madre, siempre nos ponía música clásica. En casa y en el coche, con mis padres y mi hermana, escuchábamos música constantemente a todo volumen. Nos encantaba y siento que fue y sigue siendo un nexo muy importante para nosotros. Pero hasta que me mudé a París no empecé a pensar que dirigir videos podía ser una posibilidad. Me eduqué en un sistema que te enseña a ser médico, abogado o ingeniero. Y todo lo que se sale de ahí no está bien visto o es considerado como ‘arriesgado’. En París hice un montón de amigos que se dedicaban al arte y vivían felizmente y ahí pensé ¿y por qué no puedo tener esa vida también?".

–Y lo primero con lo que se salió del molde fue ejerciendo de modelo.

–Hice alguna cosa pequeña como modelo en Madrid pero mi primer contacto real con ese mundo fue en la firma "Jacquemus" y la experiencia me cambió la vida por completo. Me ayudó a madurar y a reconciliarme con Asturias ya que en ese momento me sentía bastante desconectado. También a nivel creativo, fue como ir a la universidad otra vez. Aprendi muchísimo. Y de hecho, siento que esa influencia e inspiración se ve bastante reflejada en todos mis trabajos.

–Es buen amigo del creador tapiego Arturo Obegero.

–Arturo es mi amigo y fue mi compañero de piso en París durante un tiempo. Colaboramos juntos en dos proyectos. Uno de ellos "Las Casinas", que está rodado enteramente en Tapia de Casariego, fue mi primer vídeo como director. Me siento muy contento y orgulloso de todo lo que está consiguiendo. El mundo de la moda es muy competitivo y él está rompiendo. Y haciendo lo suyo.

–Vamos al "temazo" del día... ¿Cómo surge el trabajo con Shakira y Karol G.?

–Yo ya estaba trabajando con Karol en su disco, ayudándola en la parte visual y en sus videoclips durante un tiempo. De hecho, ya habíamos hecho tres videos juntos antes y ella me dió la oportunidad de dirigir también éste. Le voy a estar agradecido por siempre.

–¿Tuvo que seguir muchas consignas?

–Ambas me dieron toda la libertad para crear y escribir la idea del vídeo. Una vez se la presenté, ya empezamos los tres juntos a retocarla y modificarla. Fue un proceso muy colaborativo y eso me encantó. Colaborar con dos iconos de la música fue un gran honor. De hecho, todavía no me creo que haya pasado. El primer concierto al que yo he ido en mi vida fue el de Shakira en Gijón. Si lo pienso se me ponen los pelos de punta…

–¿Cuánto vértigo da que busquen su sello artistas de esta talla?

–Obviamente no es todo ideal y muchas veces me entran dudas y miedo de no estar a la altura del proyecto. De todas formas, una vez escucho la canción y empiezo a pensar en la idea le pongo mis mejores intenciones. Confío plenamente en eso.

–¿Cómo ha sido trabajar con dos divas y qué experiencia queda?

–Empezamos a trabajar el vídeo en noviembre y literalmente lo acabamos hace dos días. Fue un proceso muy intenso, muy exigente y con mucha presión ya que esta colaboración era algo muy esperado dentro de la música latina. También ha sido un proyecto muy bonito en el que he aprendido un montón de estas dos grandes artistas. De su manera de trabajar, su disciplina y sobre todo de su humildad y cercanía. También me siento muy afortunado por el equipo que tengo y que me acompaña en las aventuras.

–Tras el alcance de la sesión con Bizarrap la presión sería inimaginable.

–Antes de que se publicara el vídeo sentía mucha presión. Llamaba todo el rato a todos mis amigos, a mis padres, a mi hermana… Tenia mucho miedo a que no estuviera a la altura de la expectativa. Pero la verdad que una vez se lanzó y vi la respuesta, no me puedo sentir más feliz.

–¿Qué tiene que tener un proyecto para que le apetezca meterse en él?

–Es muy importante que me guste el tema y los artistas y sus visiones. No tienen por qué ser los más grandes, en absoluto. El tema me encantó desde la primera escucha. Creo que se va a convertir en un clásico del reggaeton y que todos de alguna manera nos podemos identificar con el mensaje.

–El final del vídeo recuerda a "El show de Truman".

–Sí. La referencia es intencionada pero con un giro. Siento que son dos mujeres que han pasado y pasan momentos muy vulnerables de su vida muy expuestas al juicio de la gente. Y nos gustaba mucho la idea de mostrar eso en este video.

–¿Cómo sigue siendo tu relación con Asturias? ¿Se deja caer mucho por aquí?

–Siento que mi relación con Oviedo y Asturias ha mejorado mucho en los últimos años. No voy tanto como me gustaría pero intento estar presente cuando tengo la oportunidad. Hace un año mi hermana fue madre de la niña más preciosa del mundo, Gabriela, y eso me tiene muy contento. También están mis padres, familiares y muchos amigos de toda la vida. Siento mucha conexión con un sitio específico: con Viavelez. Paso todos mis veranos ahí desde pequeño y es a donde más me gusta volver.

–Su adolescencia ha estado marcada por el acoso escolar… ¿Le apetece que pregunte?

–Sí. Siento que es muy injusto que se abuse de alguien por ser diferente. He llegado a vivir que un entrenador del colegio me insultara cuando apenas tenia 13 años o a sentir miedo cada vez que salía de fiesta con mis amigos. La infancia y adolescencia son las etapas más importantes de nuestra vida, las que más marcan nuestra personalidad y sufrir esas cosas te arrebata de vivir tantas cosas.... Por otro lado, todo ese acoso me ha dado y me sigue dando mucha fuerza para seguir luchando por mis metas y mis sueños. Aunque haya sido injusto, siento que me ha hecho una persona muy fuerte. También gracias a un largo trabajo psicológico y a que hago a diario para cuidarme y estar bien conmigo mismo. La salud mental es fundamental, igual más que la física.

Millones de descargas han hecho que en solo unas horas ya esté sonando machaconamente el nueva canción de Shakira junto a Karol G. Las dos artistas colombianas han estrenado su TQG (Te quedó grande), tema en el que ambas le cantan al desamor y lanzan recaditos a sus últimas parejas: Shakira, a Gerard Piqué y Karol G, al rapero Anuel AA. En el nuevo tema, Shakira deja este mensaje, entre otros: "Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía". El tema incluido en el nuevo álbum de Karol G, "Mañana será bonito" llega además con el vídeo conjunto de la de Barranquilla y la de Medellín. Un trabajo videográfico que está firmado por el ovetense Pedro Artola (