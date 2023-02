Ni un día sin mover el esqueleto

Nada le gustaba más a Isabel García-Bernardo que salir a bailar. La Real, Whippoorwill, Aruba, siete de la mañana. Han pasado casi cuarenta años y esta mujer menuda y luminosa sigue moviendo el esqueleto sin saber si los huesos siguen a la cabeza o qué fue primero. Hay un movimiento perpetuo que la impulsa y que uno no sabe si está en la playa de Ribadesella con Rosa, Cuca, Bea y Cris o en aquel 132 modificado en un taller de Pamplona con dos plazas más donde las cinco hermanas viajaban a Fuengirola todas las semanas santas. Lo cierto es que Isa no para y no se agota.

Siempre fue así, pero pudo haber dejado de serlo. La quinta hija del muy poleso notario ovetense Alfredo García-Bernardo y de María Rosa Pendás –"un ser extraordinario"– pasó la infancia al albur de los destinos paternos, pero fuera Cangas de Onís o Torrelavega, todos los fines de semana eran Ribadesella, las cinco hermanas y amigas de Madrid, Valladolid, León. Por eso, por las amistades de fuera y una madre criada en Madrid, cuando volvieron a Asturias Isabel entró en clase y no entendió por qué todas las compañeras cantaban al hablar. Y aunque tan asturiana como cualquiera, todavía hoy parece que se le hubiera quedado aquella extrañeza pegada en el acento, que a ratos, cuando se suelta, se cae un poco por la Meseta y sube por el Guadarrama, tierras de su marido, Javier Antón. Lo conoció en aquellas discotecas del Oviedo de los primeros noventa, aunque a él, joven juez, primer destino, no le gustara tanto gastar la pista como a ella, estudiante de Derecho sin mucha vocación que encontraría la convicción del oficio en el ejemplo de su tío Cuno. "Era procurador, y yo veía que vivía fenomenal, siempre viendo el fútbol en casa, aunque fuera la Liga guineana". La vida transcurrió con pocas adversidades, la procura fue una buena decisión donde acabó aliada con su hermana Cristina, tuvo dos hijos, Alfredo e Inés, y en la parada del autobús escolar encontró un grupo de amigas inseparables que empezaron a planear entonces, mientras tomaban el café en el Munich, un viaje anual que llevan quince años regalándose. Las cosas estaban todavía dispuestas de esa forma el 3 de mayo de 2016, cuando España reconoció como deporte la marcha nórdica sin que Isabel supiera nada, todavía, de ese calzarse los bastones y echar a andar. Siete meses más tarde le diagnosticaron un cáncer de mama, quince meses de quimio. "Fue como si aquel puzle con un dibujo precioso saltara de repente y las piezas quedaran en el aire". Todo el mundo se volcó con Isabel. Volvió a ser la hermana pequeña, la consentida, le vino bien que la quisieran tanto y cuando se puso a recomponer las piezas encontró una con los bastones de la marcha nórdica. Isabel no se los volvió a quitar. Descubrió que eliminaba toxinas y despejaba la mente. Llevo su caso y su experiencia a la Asociación Española Contra el Cáncer. Hizo voluntariado. Dejó el despacho. Hizo el curso de instructora. Se puso de autónoma. La llamaron los ayuntamientos, la Universidad. Sacó el título de entrenadora. Marchó por el Bombé, Cudillero, Siero, Llanera, Naranco, Montecerrao, Ribadesella y no dejó de moverse. Siempre adelante.