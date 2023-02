Último asalto al Palacio del atletismo asturiano

Hoy al mediodía el Campeonato de Asturias sub-15 y sub-16 se interrumpirá para que el atletismo diga adiós para siempre al Palacio de los Deportes. El gran equipamiento deportivo de Ventanielles cerrará después para empezar las obras de rehabilitación, pero el atletismo nunca más volverá allí. Aunque el Palacio se inauguró el 10 de septiembre de 1975 con un torneo de baloncesto –el deporte para el que ahora se adaptará– y el hockey fue durante muchos años el rey de la cancha –Mundial del 76 y sede de La Cibeles–, la pista del Palacio de los Deportes también ha visto correr al "hijo del viento", ha dado un récord del mundo de los 1.500, ha arrastrado a multitudes para los célebres mítines de los ochenta y sus estrellas deportivas, ha importado competiciones regionales cuando era una de las pocas pistas cubiertas de todo el país y, al final, ha llegado a esta despedida agridulce con una mala vejez.

El Palacio de los Deportes ha sido sinónimo de atletismo en Asturias y en España, pero lo que en su día fue una catedral pionera del deporte se despide hoy con una cuerda por debajo del standar actual (186 en vez de 200), perdida la calefacción de los primeros años y muchas incógnitas, dicen los atletas y entrenadores, sobre la nueva pista cubierta que se proyecta en el Naranco.

Las primeras competiciones destacadas de atletismo que llegaron al Palacio fueron los campeonatos de España en pista cubierta de 1979, 1980 y 1982, y cuatro años más tarde, el 1 de marzo, el toledano José Luis González intentó arrebatarle el récord de los 1.500 metros en pista cubierta a Eamon Coghlan (3.35.6). Le ayudaron José Alonso Valero, Colomán Trabado, José Luis Carreira y Abel Antón, y, aunque se quedó en 3.36.03, la posterior anulación de la marca del irlandés validaría aquel hito mundial.

En términos de popularidad, esa proeza congregó a multitudes en el Palacio. Y esa capacidad para convocar se volvería a ver en los próximos años. Allí el velocista asturiano Pedro Pablo Nolet conoció a Carl Lewis, antes de cumplir su sueño de correr con él. "El Palacio", contaba ayer, "es emblemático, muy especial, aquí me rompí el tendón de Aquiles compitiendo, hice marcas muy buenas en 60 metros, tuve un duelo muy bonito con Yago Lamela en 1999 y tuve experiencias muy positivas como entrenador".

Nolet cita otros récords de España que salieron de la pista de Oviedo y lamenta que ahora, con las cuatro calles y el anillo de 186 metros resulte menos cómoda para ciertas distancias. "Cuando llevo a los míos a competir a Salamanca hay medio segundo o más de diferencia". Habrá nueva pista en el Naranco, pero Nolet no lo ve claro. "Como muy pronto será dentro de cinco años". ¿Qué harán las jóvenes promesas que tendrían que formarse estos próximos años?

El veterano entrenador Juanjo Azpeitia también se muestra crítico con el devenir del Palacio y el futuro del atletismo en Oviedo. "Esta era una de las instalaciones más bonitas de España", cuenta, "y yo me he pasado toda la vida aquí, con mis chicos y mis chicas, han batido récords, se han lesionado, se han sentido los mejores del mundo y yo no he faltado ni a una". También vio cómo el Palacio iba a menos, cómo pasaron de tener una calefacción tan fuerte en los asientos "que tenías que ponerte protección para no dejarte las partes al rojo vivo" hasta que un día desmontaron el sistema y pasó a ser "el Palacio de hielo, que llevo más ropa que para ir a la nieve". En el final, dos quejas. La primera, la forma de despedir el atletismo. "Me duele que no hayan organizado un acto de otra índole, un mitin de verdad, de 3.000 o de 1.500, pero esas cosas no se les ocurren a los que van a venir a hacerse la foto". La segunda, la forma en que cierra el Palacio para las obras. "Se han cargado todo de golpe, sin alternativa, no sé lo que van a hacer todas las escuelas que están aquí". Su hijo Ángel Azpeitia añade la oportunidad perdida. Hubo un tiempo, explica, en que se podría haber montado una pista en condiciones, de 200, con más calles. "Habrían venido un montón de campeonatos que no hemos podido hacer". La lanzadora Martina de la Puente, entrenadora en Valencia, lo conoce. Las últimas veces que vino con sus atletas sentía más la nostalgia que otra cosa. Cuando lanzaba tuvo también sus problemas, aunque ahora le parecen anécdotas deliciosas, como cuando lanzaba el zurdo Ramón Jeremías y peligraba que golpeara a la viga y cómo luego los mandaron salir a lanzar fuera, al parque, entre los cagaos de perros. "De todas formas, los asturianos que hemos competido en el Palacio fuimos unos privilegiados, con este clima, y no habiendo tantas pistas cubiertas en España fuimos unos afortunados".

El presidente de la Federación de Atletismo, Adelino Hidalgo, también lamentó, con el deseo de que la nueva pista esté lista cuanto antes, que "la familia atlética asturiana y española vaya a echar de menos una instalación que fue en su época de las más modernas de Europa". "Por sus 180 metros de cuerda y por no tener columnas por dentro, competir allí sintiendo el público tan cerca, era casi éxito asegurado de hacerlo bien".