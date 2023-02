Canteli, dispuesto a incorporar a más ediles de Ciudadanos a su lista: "Toda la gente que es buena y ha trabajado, encantado de que estén conmigo"

Después de la oferta que lanzó a Nacho Cuesta para incorporarlo a la lista del PP en las municipales de Oviedo, Alfredo Canteli está dispuesto a captar más ediles del grupo municipal de Ciudadanos. Así lo afirmó este lunes, a preguntas de los periodistas, durante una visita al barrio de Villafría.

–¿Incorporará más ediles de Cs a su lista?

–Sí, toda la gente que es buena, encantado de que estén conmigo, pero falta mucho tiempo, todavía hay que cerrar la lista.

El Alcalde de Oviedo y candidato independiente en la lista del PP no quiso desvelar ningún nombre –"hay que ser discreto y hacer las cosas bien"– e insistió en que su deseo es "llegar a tener la que sea la mejor lista para Oviedo", algo que se consigue, aclaró, "con personas que sean buenas, que hayan trabajado, que tengan experiencia y que quieran a Oviedo, fundamentalmente".

El Alcalde también se refirió a Nacho Cuesta, que el pasado viernes confirmó su renuncia a ser candidato de Ciudadanos, pero que todavía no aclaró si, como todo el mundo da por hecho, aceptará la invitación de Canteli de acompañarle en la lista del PP. Canteli valoró que las declaraciones de Cuesta son "un paso más" y que espera que "haya pronto una solución", aunque no dio más pistas y bromeó con la idea de que no lo había visto durante el fin de semana.

Si, como afirmó este lunes, Canteli quiere mantener a parte del equipo naranja que en la actualidad gobierna en coalición con el PP en Oviedo, la nómina de los posibles candidatos no es muy grande. Dejando al margen a Nacho Cuesta, quedaría también fuera de la quiniela Luis Pacho, que ya se ha ofrecido a ser el candidato de la lista naranja en estas elecciones, y posiblemente Alfonso Pereira, que a pesar de haber sido concejal histórico del PP tuvo una salida poco amistosa del partido que no invita ahora al regreso. A Canteli le quedaría la posibilidad de contar con Lourdes García, concejala delegada de Educación y Centros Sociales, y con el actual presidente de la Fundación Municipal de Cultura, José Luis Costillas, por más que su nombre también haya sonado en las últimas semanas como posible fichaje de los populares para las autonómicas.

Por otra parte, Canteli dio la "bienvenida" a la aparición de Llamazares en la batalla electoral, al frente de una lista que lanza IU. "A lo mejor aporta un poco de la seriedad que no tuvo la izquierda en este último mandato", declaró el Alcalde, al tiempo que aplaudió su "seriedad y experiencia".

En todo caso, el Alcalde reiteró que acude a estas elecciones confiado en que "va a ganar y a sacar un magnífico resultado en Oviedo". "Se trabajó mucho durante estos cuatro años en una situación muy complicada, con una pandemia que paralizó todo durante casi dos años, y con sobrecostes cuando salimos que paralizaron muchos proyectos, peor los ovetenses van a valorar la normalización de Oviedo", explicó. "Hay gente que no lo quiere ver", recalcó, "pero cuando llegué prometí que iba a llenar Oviedo de gente y el comercio y la hostelería están creciendo, es verdad que se cierran negocios, pero se abren muchos más que los que se cierran, crece el turismo con datos muy positivos y en esa línea hay que consolidarse y crecer y seguiremos trabajando si los ovetenses quieran que yo siga de alcalde".