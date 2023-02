El parking de la Escandalera en Oviedo tendrá plazas más grandes y nuevos accesos

El fin de la concesión de la gestión del aparcamiento de la Escandalera, en pleno corazón de la ciudad, abre la puerta de par en par para que el Ayuntamiento pueda meterle mano a este garaje y abordar una mejora integral que, en principio, incluiría una ampliación, una revisión de las plazas y una mejora de los accesos. La concesión, en manos del Grupo Masaveu, vencerá este mismo año (el 15 de septiembre para ser precisos) justo cuando el parking cumple la cincuentena y empieza a acusar los achaques propios del paso del tiempo. La reforma que se emprenda, que promete ser ambiciosa, influirá de forma decisiva sobre el nuevo contrato de gestión de este espacio que, además, por mandato legal, ya no podrá ser tan largo. Una ley estatal prohíbe que este tipo de concesiones puedan alargarse más allá de los 25 años.

Javier Cuesta, concejal de Economía en el Ayuntamiento de Oviedo, reconoce que la reforma deberá ser amplia porque el parking ya no responde a las necesidades de los usuarios. Uno de los problemas que tiene, debido a ir soplando velas, es que las plazas de su interior se han quedado pequeñas. Cuando se inauguró hace cincuenta años las medidas y el volumen de los coches era muy diferente al de los actuales, eran notablemente inferiores, con lo que será necesaria una completa adaptación. También, agrega Cuesta, será preciso cambiar el sistema de accesos. Los actuales están ubicados en lo que se ha denominado como "zona de bajas emisiones" que obliga, por mandato de la Unión Europea (UE), a restringir el tráfico de los vehículos más contaminantes, de los más viejos. De hecho, Oviedo tendría que haber delimitado ya ese espacio el pasado 1 de enero, pero una prórroga ha permitido flexibilizar ese vencimiento. No solo eso, con la actual distribución del tráfico en esa zona los accesos actuales ya plantean problemas logísticos a los clientes. Para acceder al aparcamiento los que entran a la ciudad desde la glorieta de la Cruz Roja tienen que dar la vuelta a todo el Campo San Francisco para alcanzar la entrada ubicada frente al teatro Campoamor. Otro achaque de la edad. El garaje está desactualizado para las nuevas normativas de incendios o de evacuación, con lo que necesita una reforma para poder seguir dando servicio.

Lo que tiene claro el Consistorio es que no se va a renunciar a este aparcamiento que, por su ubicación, es de los más céntricos de la ciudad y que aún cuenta con un importante flujo de clientes. Y eso que durante los últimos años algunos parkings cercanos, como el de las nuevas instalaciones del Vasco o el de la plaza de Longoria Carbajal, le han ido superando en número de plazas. El Consistorio reconoce que uno de los planteamientos que se han puesto sobre la mesa es el de ampliarlo, pero no es una tarea fácil. "Primero habrá que hacer un estudio, ver las características de las plazas y ver cómo se hace, si hacia abajo o a lo largo. No sé cuál podría ser la solución", señala el edil. Por lo que será necesario que el Ayuntamiento convoque un concurso de ideas previas para ver cuál es el proyecto que mejor se adapta a las necesidades de los usuarios del parking. Evidentemente, los trabajos que finalmente se hagan condicionarán económicamente el nuevo contrato de concesión que se tenga que poner en marcha. La idea inicial del Ayuntamiento era que la compañía que se encargue de hacer las obras sea también la que consiga la gestión del equipamiento. Se trata de un goloso contrato que ahora, por ley, solo se podrá estrujar durante 25 años.

El aparcamiento, obra del arquitecto Manuel Álvarez-Buylla y López Villamil, se inauguró allá por 1973 cuenta con 400 plazas distribuidas en dos plantas subterráneas, tiene varios convenios de colaboración con algunos de los hoteles del centro de la capital y la concesión la gestiona la Corporación Masaveu. En su momento se construyó a cielo abierto, para abrir el espacio se utilizaron cargas de explosivos sobre las rocas.

Ahora, cincuenta años después, las obras en este céntrico garaje deberán de ir acompasadas también a las que requiera el Campo San Francisco que, gracias a la zona de bajas emisiones, se espera que pueda ir ganando terreno. De hecho, hace unos años y dentro de un plan director sobre este espacio verde ya se incluía la necesidad de que el parque creciera hacia la plaza de la Escandalera, ensanchando de esta forma el pulmón verde de la ciudad. Hace ya unos cuantos años, en 2011, el PP hizo públicos unos informes técnicos en los que se concluía que el estacionamiento no estaba al día con las normas de seguridad y accesibilidad porque cuando se había construido la normativa era mucho menos "profusa y exigente" que la actual.