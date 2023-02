"La vida de los Niños Cantores es muy intensa: recorren el mundo, pero no descuidan la escuela"

Manolo Cagnin es desde 2008 el director de uno de los cuatro coros de los Niños Cantores de Viena. La formación hace este año una gira especial, ya que se celebran sus 525 años, con parada en seis ciudades españolas diferentes. A Oviedo llegan el jueves, 2 de marzo (20.00 horas), dentro del ciclo "Conciertos del Auditorio" que organiza la Fundación Municipal de Cultura, para ofrecer un amplio y completo repertorio que tendrá como escenario el auditorio Príncipe Felipe.

–Usted se formó en violín y viola en Italia. ¿Cómo llega a la dirección?

–Siempre tuve el sueño de dirigir desde pequeño. Quería dirigir, dirigir y dirigir. Mi padre es un melómano, le gusta mucho la ópera lírica de Verdi, de Puccini, y toda mi vida he escuchado ópera lírica y me encantaba María Callas, Mario del Monaco… esa gente. Y pensé que me gustaría muchísimo dirigir. Yo realmente soy un director de orquesta. El violín me ayudó muchísimo y la viola también. Tocar un instrumento es muy importante para un director, pero estaba claro que mi vida no iba a ser tocar en una orquesta, sino dirigirla. Lo que me llevó al coro también, y aquí estoy, con los Niños Cantores.

–¿Y por qué dirección coral?

–Pues por casualidad. Estaba en Leipzig y trabajaba con el Coro de Bach, el Thomanenchor, y conocí a (Georg Christoph) Biller, el director. Después estudié allí con Kurt Masur y Fabio Luisi y me fascinó muchísimo. Todos los días trabajaba con los niños cantando motetes de Bach, las Pasiones, las Cantatas… y pensé "¡buah!, vale, esto es muy bonito, me gusta trabajar con la voz". Es una cosa increíble, era un sueño. Me gustaba la ópera y ahora trabajo con la voz también. Y, es lo mismo, el principio es el mismo. Con otra dinámica, claro. Cuando tienes una orquesta sinfónica, y tocas una sinfonía de Mahler o quizá de Bruckner es una cosa distinta que dirigir niños, pero el principio es el mismo: hacemos música juntos.

–¿En qué se distingue la dirección coral de la dirección de orquesta?

–Es diferente trabajar con un coro de niños, no son profesionales, son niños. No son adultos, es otra dinámica. De hecho, ahora me gusta más trabajar con coros, se pueden hacer muchas cosas con la voz. La voz canta, se expresa a través de palabras. Es muy importante trabajar con la voz y explicar la palabra con cada nota, con la música.

–Este no es un coro cualquiera. ¿Cómo es una institución tan importante como los Niños Cantores de Viena?

–Es una institución con muchísima tradición. Tenemos 525 años y es una responsabilidad. Los niños son niños que quieren cantar, pero son niños normales. Eso sí, tienen una vida especial. Tienen muchos tours, ahora están en Corea y en España y en unas semanas vamos a ir a Oslo. Estamos siempre girando. Es una mentalidad distinta, es lo bueno de los Niños Cantores, no es el coro de una iglesia o de una institución conservadora. Es una institución muy abierta, y podemos viajar por todo el mundo.

–Estos son niños de entre 9 y 14 años, ¿cómo es ser un niño cantor de Viena? ¿Cómo es la formación y vida de un integrante del coro?

–Pues tienen escuela y ensayos. Es una vida muy intensa. Por ejemplo, ahora en 2023 tenemos seis meses de tour, desde enero hasta Pascua no tenemos escuela, solamente música y conciertos. Y entre septiembre y diciembre tenemos un tour por China, Taiwán, Japón, Singapur y después Alemania. Es una vida muy bonita, creo. Eso sí, cuando los niños están en la escuela es muy intenso, son muchas horas. Y es diferente cuando se trabaja con niños. No solamente tienes que pensar en si se canta la nota correcta o si se canta bien, es muy importante establecer una relación. Hay que ensayar, pero los niños también necesitan un refuerzo con el director. Es muy importante en el tour también que tengan tiempo libre, tiempo para hablar con los niños… es como una familia. Se vive, se discute, se juega a la pelota, se hacen deportes, se camina y se habla de todo. Es un momento complicado, esos 3 o 4 años no son fáciles, es la adolescencia al final. Pero a la vez es muy fascinante, porque los niños no tienen prejuicios, se puede trabajar libremente no es como con un profesional estricto. Son un equipo de cantores muy bueno, nos divertimos mucho, pero también trabajamos y se aprende mucho.

–¿Qué papel juega el haber sido Niños Cantores en los chicos y cuál cree que es su influencia como director?

–No sé cuál es mi influencia, es difícil. Creo que tengo una influencia grande, espero que positiva. Es importante ahora para los niños en este momento de sus vidas el generar una disciplina, es lo mismo en el deporte. Vemos a veces niños que están todo el día con el teléfono y no hacen nada, o se les hace difícil la escuela… sin embargo estos niños tienen cuatro años para desarrollar una mentalidad, un orden, una disciplina. Y esto es lo mejor, pueden cantar. Pueden comunicarse. En un periodo en el que parece que solo nos comunicamos con el teléfono ellos tienen el privilegio de poder comunicar cantando. Y en cuanto a su futuro, muchos niños siguen cantando o tocan un instrumento, piano, violín, chelo… Yo creo que es algo maravilloso, cuatro años maravillosos.

–El coro tiene 100 cantantes y se divide en cuatro coros distintos. ¿Puede contarnos cómo funciona?

–Esto funciona genial. Ahora mismo mi coro está aquí, otro está en Japón en un tour de dos meses, y en septiembre somos nosotros los que vamos a Asia y otro se va a América. Cada director está siempre con los mismos niños y hace las giras con ellos. Y ahora mismo hay otros niños que están en Viena, haciendo la parte de escuela, estudiando Matemáticas, Alemán, Inglés… y mientras nosotros estamos de tour. Hacemos turnos, básicamente.

–El programa que traen a Oviedo es muy amplio. Canciones populares y piezas que recorren un amplio marco temporal, desde Mozart, Purcell o Mendelssohn hasta Merill o Ennio Morricone. ¿Qué van a mostrar con un programa tan amplio y diverso?

–Es un concierto para celebrar el aniversario. Tenemos todo tipo de música, tenemos Viadana, tenemos motetes, Mozart… tenemos muchas cosas clásicas. Empezamos con la Pequeña Serenata Nocturna, y después tenemos un arco temporal que va hasta Ennio Morricone. Y en la segunda parte tenemos música contemporánea. También tenemos arreglos muy hermosos, muy modernos. Esa música contemporánea no es siempre fácil de cantar ni de seguir, pero vamos a ver qué pasa. Y bueno, en esa parte segunda llega la locura, cantamos, bailamos, tocamos instrumentos y hacemos una fiesta. Y finalmente el bis, tenemos un bis español, pero no puedo desvelar la sorpresa.