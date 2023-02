Ana Taboada: "Llamazares nunca ha sido partidario de ninguna confluencia"

La portavoz de Podemos Asturies y concejal en Oviedo, Ana Taboada, marcó este martes distancias con la candidatura de Gaspar Llamazares con IU a la alcaldía de Oviedo. “Llamazares nunca ha sido partidario de la confluencia y ha tenido una trayectoria política larga y extensa de casi 30 años en la política institucional”, ha valorado Taboada en la rueda de prensa en la que compareció junto a Rafael Palacios para explicar las expulsiones de Daniel Ripa y Andrés Vilanova (Ron).

Ana Taboada ha defendido la necesidad de presentar “una candidatura de unidad para acabar con el cantelismo de recortes, que lidere una mujer como Belén Suáres Prieto”. La portavoz de Podemos no ocultó su sorpresa por el movimiento de IU de presentar a Llamazares como candidato en Oviedo, “una decisión de la que nos enteremos por la prensa y que no nos ha comunicado ningún dirigente orgánico de IU”. En Podemos, añadió Taboada, “esperamos que IU se siente con nosotros, a ver qué pretenden hacer”.

“Nosotros llevamos 9 meses trabajando por la confluencia. Nacho Loy, después de unas primarias, dio un paso atrás para que encabezara la candidatura Belén Suárez Prieto. En todos estos meses hemos mantenido reuniones con IU, donde se nos afirmaba que se celebraba una candidatura como de la Belén Suárez Prieto, que viene del activismo y es independiente”, recalcó la actual portavoz de Somos, la marca municipal de Podemos en el ayuntamiento de Oviedo. “Vamos a seguir insistiendo que para acabar con el cantelismo de recortes es necesaria una candidatura de confluencia (…) No es bueno que haya varias candidaturas, queremos una candidatura fuerte para evitar lo que pasó en 2019, porque IU ahora mismo es extramunicipal, no existe en el ayuntamiento Oviedo”, manifestó Ana Taboada. “Queremos trabajar con la generosidad que merece el momento político que tenemos en Oviedo, arrasado por cantelismo y sin inversiones públicas en los barrios ni en derechos sociales. Es necesaria la unidad, no pensar en estrategias de ajedrez y de última hora”, ha sostenido la también portavoz autonómica de la formación morada.