María Pagés y la felicidad de bailar

Inmersa en la gira de su espectáculo "De Scheherezade", María Pagés, premio "Princesa de Asturias" de las Artes 2022 junto a la cantaora Carmen Linares, está viviendo unas semanas "de locos". Esta tarde (20.00 horas) regresa a Oviedo, al Campoamor, a inaugurar el Festival de Danza de Oviedo, que organiza la Fundación Municipal de Cultura y patrocina LA NUEVA ESPAÑA. Antes de viajar a Oviedo, Pagés compartió sus reflexiones sobre el baile flamenco y sobre su espectáculo con este periódico.

Premio "Princesa de Asturias". "El entorno, eso es lo más importante. Es una de las cosas más intensas y bonitas de esta trayectoria que es ya muy intensa de por sí. La implicación de toda la ciudad, de toda la comunidad, el equipo de la Fundación, que nos cuidaba mucho. Fue una experiencia hermosa. Todo Oviedo en la calle, eso es muy especial. Los reconocimientos siempre traen una responsabilidad y este premio es una gran responsabilidad".

La dureza del oficio. "Vivo de lo que siempre he querido hacer, el Centro Coreográfico María Pagés con mi compañero de vida y mi pareja, El Arbi El Harti. Es muy hermoso poder hacer realidad este proyecto. No diría que es duro, sí intenso, requiere muchísima dedicación, asumir compromisos y responsabilidades".

La vida es baile. "Esta es una dedicación plena que implica la vida personal, con un proyecto común, que nos entusiasma. La danza es el objetivo, y no es solo la danza es también lo que destila, sus valores, algo que es beneficioso para la sociedad. Lo que hago va más allá de mis objetivos personales. A través de la danza puedes crear comunidad. El baile es un instrumento. Desde el centro coreográfico creas comunidad, puedes intervenir en distintos sectores de la sociedad, la infancia, los mayores, los sectores más frágiles. Y no paramos de hacer estas cosas. Estamos implicadísimos. Y se trata también de devolver, yo he recibido tanto que no quiero más. He bailado mucho, he hecho muchas coreografías, llevamos 33 años".

Los valores de la danza. "La danza es un arte, y aparte de eso conlleva ciertos valores. La disciplina, en su creación intervienen muchas otras artes, requiere un entrenamiento físico importante, es una manera de comunicar, de relacionarse. Las danzas populares nacen para relacionarse. Ahora que vivimos en un momento de pasividad total, y nos cuesta movernos, levantarnos, la danza es movimiento y despierta un engranaje hormonal maravilloso. La danza es como oxígeno. Ojalá pudiéramos vivir como bailamos. Todo el mundo está más contento cuando baila, está comprobado científicamente".

"De Scheherezade". Es una obra creada con El Arbi El Harti. Estrenamos en el liceo de Barcelona. Iba a ser estrenada el año de la pandemia, y vivió su propio proceso pandémico, que le sirvió para enriquecerse más. Era el formato mayor que había hecho la compañía hasta entonces. Partíamos de ese personaje que reivindica la palabra como fuente de entendimiento. El ser humano tiene esa virtud fundamental que es la palabra para entenderse y llegar a resolver los conflictos. No sabemos usarla, pero Scheherezade sí, ella supo manejar la palabra. El Arbi hizo esa dramaturgia maravillosa, y a partir de ahí fue desgranando otros personajes: Safo, Medea, las Bernardas… Es un trabajo complejo. Toda la música es original. Hay once mujeres en escena, siete músicos, música en directo, cantadores maravillosos, una poesía increíble que late permanentemente. Es un trabajo potente. Vamos a por todas, y en Oviedo vamos a rematar la faena".

El arte es hospitalidad. "A lo largo de la vida, si algo he aprendido del flamenco, es que es tremendamente hospitalario. Asimila como propio todo lo que se encuentra, su sentido es acoger e incluir; si no, no existiría. Y la danza es una creación de creadores: puedo liderar el proyecto, pero cuando El Arbi propone una idea estamos reuniéndonos para construirlo juntos. De toda la vida, convivimos los músicos clásicos y flamencos. Lo importante es estar abierto. Ahora tenemos grandísimas oportunidades de recibir imputs e influencias. Yo soy una exponente más del flamenco y me encanta aprovecharme del momento que vivimos ahora para crear una obra que antes era impensable. Esta perspectiva el flamenco nos ayudaría a ver el gran arte que es el flamenco, no encerrarlo por el miedo a la pérdida".

La feminidad de la danza. "En ‘De Scheherezade’ nos interesaba poner encima de la mesa lo femenino y la palabra. La danza es un arte eminentemente femenino, va en nosotras. El arte es ilimitado, infinito, siempre hay una posibilidad. Si eres capaz de imaginar eres capaz de crear".

Una retirada a tiempo. "Las giras son frenéticas. Yo voy a cumplir 60 años en junio y la vida tiene otros matices, podemos dedicarnos a otras cosas. El cuerpo tiene un límite. No hay que luchar contra él, hay que escucharlo. Cuando entras en ese frenesí no es sano. Los bailarines somos como atletas, y no le puedes pedir a Ronaldo que siga jugando al cien por cien con 50 o 60 años. Los bailarines tenemos algo más que el atleta obviamente, pero es importante conocer tus límites".

Un arte prohibido. "Leo lo que pasa en Irán, con una pareja condenada a la cárcel por bailar en la calle, y me acuerdo de mi madre, que me contaba que el cardenal Segura en Sevilla prohibió bailar agarrado. En el flamenco hay mucho estereotipo, fue un arte utilizado por la política. A mí la danza me conecta con mi ser, con mis sentimientos y mi alma, y me hace conectar con la persona que tengo delante. Es una ceremonia emocional. Eso es grande. Lo importante que es la emoción, y tenemos que educar las emociones para ser seres humanos más libres. El arte es importantísimo en la vida de los seres humanos y debería ser importantísimo en la educación. El arte no es de los artistas, es del ser humano".