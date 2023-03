«Lucía, mi pediatra» deja un pedazo de su alma en la frontera de Ucrania

«Mirar frente a frente los efectos de la hambruna, de la sequía, la escasez de antibióticos y vacunas, visitar hospitales donde los niños se mueren por enfermedades prevenibles por falta de recursos, llegar a centros de vacunación donde las mujeres llegan tras caminar durante kilómetros con sus hijos a sus espaldas a altas temperaturas, llegar a aldeas remotas que nunca han visto una bombilla o un grifo de agua, te sitúan en la vida, en la vida real, en el mundo, este mundo, el de todos. Que no hay un primer mundo, ni un tercer mundo, que no. Que todos pertenecemos al mismo y es responsabilidad de todos ayudar a los que más nos necesitan.

Conocer a niñas víctimas de matrimonio temprano casadas con hombres 40 años mayores y ya con varios hijos en brazos, o escuchar a hablar a niños soldado que han sido liberados de las mafias más crueles y despiadas del planeta, te cambia la vida.

Esperaba ese viaje a Ucrania desde el mismo momento en el que estalló la guerra; descolgaba el teléfono para hablar con mis compañeras de Unicef: ‘Tenemos que ir allí y contar lo que está sucediendo’ – les dije.

He tenido que esperar un año, pero por fin llegó.

Esta misión era diferente. Y lo fue porque con lo que nos encontramos fue con mujeres que como tú y como yo tenían su profesión, su casa, hobbies, amigos, hijos y, de la noche a la mañana dejaron a sus maridos, a sus hijos mayores de 18 años y partieron rumbo a la frontera para huir de la guerra. Encontrarte frente a frente con esas mujeres justo en el mismo instante en el que atravesaban la frontera me impactó profundamente.

Un dato: de los 7,9 millones de refugiados de Ucrania en toda Europa, la mayoría son mujeres y niños.

El conflicto en Ucrania y el posterior desplazamiento han motivado la movilización de ayuda internacional más rápida de toda la historia. La solidaridad con el pueblo de Ucrania es un ejemplo de lo mejor de la humanidad y de la respuesta humanitaria que se necesita en las crisis hoy en día.

Numerosos países europeos han recibido a mujeres y niños y niñas ucranianos con los brazos abiertos. En un momento de desplazamiento global sin precedentes, esta acogida de refugiados de Ucrania es un ejemplo para el resto del mundo de lo que es posible cuando nos unimos en solidaridad.

Desde el 24 de febrero de 2022, Unicef ha distribuido en Ucrania suministros de ayuda humanitaria por 137,6 millones de dólares. Y la inmensísima mayoría de estas donaciones son de particulares y empresas.

Este viaje no pretendía ahondar en el dolor y la destrucción que la guerra, desde Unicef somos garantes del bienestar de los niños y niñas y su protección a todos los niveles, está por encima de cualquier titular.

El viaje pretendía contar historias que merecían ser compartidas para generar conciencia con ese poder tan inmenso que tenemos como sociedad para ayudar y para que conozcáis de primera mano todo lo que se ha logrado en 365 días.

Hemos podido visitar todos los proyectos que Unicef ha puesto en marcha: los «Blue Dots» o puntos azules. Llegamos al paso fronterizo Medyka –por donde han pasado el 20% de todos los refugiados ucranianos este año– donde se da asistencia inmediata a todos los niños, niñas y mujeres que huyen cada día de Ucrania. Impresionante fue llegar y ver, un año después, familias enteras atravesando el paso fronterizo con lo puesto. Polonia es el país que más refugiados ha acogido con un número que asciende al millón y medio de personas.

Una vez llegan aquí, son recibidos por un personal maravilloso que les da asistencia sanitaria, psicológica, comida, abrigo y un plan de ruta… trenes, autobuses o directamente un lugar para dormir y descansar. Allí tienen psicólogos, abogados, trabajadores sociales y demás personal que garantiza las primeras 48 horas de llegada a Polonia: pasaporte, documentación, alojamiento, asistencia sanitaria física y mental y alimentación.

Es increíble como en un espacio tan pequeño todo este equipo de hombres y mujeres trabajan a destajo para proteger a estas familias. Tened en cuenta que el 50-20% necesitan protección y asistencia inmediata.

Los niños y las niñas llegan hambrientos pero una vez comen lo único que desean es jugar, el idioma universal: puzzles, pinturas, balones y amor… mientras sus madres escuchan atentamente todas las indicaciones de los compañeros manteniendo el tipo de una forma abrumadora y asombrosa. Tuve la oportunidad de estar con estos niños recién llegados, tras huir, muchos de ellos durante casi un año sin descanso. Podrían ser mis hijos o los tuyos. Descubres que allí es donde respiran los valores por los que todo ser humano debería regirse: solidaridad, compasión, amor, generosidad, resiliencia y humanidad.

Verlos llegar a pie por la frontera, con un frío polar tras un año de bombardeos, saqueos y violencia extrema, me partió en pedazos.

Los más pequeños, cansados, con mucho frío y hambrientos… Los más mayores eufóricos, sonrientes y bailarines. Sonrisas inocentes que contrastaban con la de sus madres y de sus abuelas. Que ya había visto en otras mujeres y en otras partes del planeta. Esos ojos que tanto horror han vivido pero que una vez se encuentran con los tuyos lejos de apartar la mirada, la mantienen y se crecen. Y esto me maravilla. Eres capaz de leer su pensamiento: «Aquí estamos. Lo hemos logrado. Seguimos adelante. Siempre adelante».

Ellos en el frente, luchando; adolescentes, jóvenes y padres: hermanos, hijos y maridos. Y ellas con paso firme, atravesando solas su país bajo la nieve, las balas y los misiles, para intentar ofrecerles a sus hijos una nueva oportunidad de vida.

Me conmovió saber que los orfanatos de Ucrania están trasladando a sus 91.000 niños a Polonia, y que su evacuación es una prioridad por el riesgo de las mafias.

También que 3.000 niños han llegado a Polonia sin acompañamiento pero se cree que es mucho más.

Pudimos visitar Madevac Hub Jasionka, un centro de evacuación urgente de pacientes al resto de Europa. Puesto en marcha en tres días por un coordinador, un médico, dos enfermeras, dos TCAE, una psicóloga, una traductora, un conductor de ambulancias y dos administrativas. Y ellos aquí, 24/7 con capacidad para atender a 20 enfermos críticos con 30 familiares que pueden acompañarles y dormir a su lado. Desde este lugar son trasladados a otros países donde reciben su tratamiento el tiempo que sea necesario.

Y este grupo, a pesar de haber estado en lugares tan terribles como el Donbás evacuando a cientos de heridos y haber vivido situaciones verdaderamente traumáticas con niños y adultos, no pierden la sonrisa, ni la fuerza.

A pesar de la dura experiencia, he vuelto satisfecha por tener la oportunidad de contar a casi el millón de personas que me leen, la realidad no solo de una guerra, si no de todo lo que personas como tú y como yo podemos lograr a través de la solidaridad

Pero no todo son malas noticias y esto es muy importante que todo el mundo lo sepa. Gracias a la ayuda humanitaria y organizaciones como Unicef se ha logrado:

-Que casi 5 millones de personas accedan a atención primaria de salud y acceso a inmunización rutinaria en Ucrania; cerca de medio millón entre la población refugiada.

-Que 3,3 millones de niños y sus cuidadores tengan apoyo psicosocial en Ucrania y 1,2 millones en los países vecinos.

-Que 1,45 millones de niños y niñas accedan a la educación dentro de Ucrania y más de 1 millón en los países de acogida de refugiados.

-Se ha podido atender a 1,2 millones de refugiados en más de 40 Puntos Azules como los que visitamos; identificar y apoyar a más de 100.000 niños y niñas no acompañados o separados de sus familias y tutores.

-Que 5,5 millones de personas tengan acceso a agua potable en Ucrania.

-Distribuir 8.500 toneladas métricas de suministros y servicios a la población más vulnerable.

Así que a pesar de la dura experiencia, he vuelto satisfecha por tener la oportunidad de contar a casi el millón de personas que me leen, la realidad no solo de una guerra, si no de todo lo que personas como tú y como yo podemos lograr a través de la solidaridad. Porque la ayuda llega. Por tanto, en voz de todas las familias con las que pude estar y en voz de Unicef España-Polonia-Ucrania os doy las gracias a todos.